Autóipar, SSC, külföldi munka - Így alakult át a magyar foglalkoztatás

A gazdasági aktivitás erősödött és a gazdaságilag aktívak összetétele is kedvezően alakult, nőtt a foglalkoztatottak és csökkent a munkanélküliek aránya a társadalomban.

A nyugdíjkorhatár folyamatos emelkedése növelte az idősebb korcsoportok munkaerőpiaci részvételét.

A nyugdíjjogosultságok átalakítása és a szociális segélyezési rendszer szigorítása jelentős létszámú, korábban inaktív csoportokat terelt a munkaerőpiacra.

A közfoglalkoztatás kiterjesztése elsősorban a szakképzetlen munkát végzők körét duzzasztotta.

A munkavállalási célú migráció elsősorban a fiatal és középkorú, szakképzett népességet érintette.

A munkaerőpiacot a következő tendenciák határozták meg 2011 és 2016 között:

A foglalkoztatottak számának emelkedésével párhuzamosan a rétegszerkezetben is számottevő változások történtek

az egyéb technikusi, valamint az irodai foglalkozásúak aránya alig változott,

a szakképzett kereskedelmi foglalkozásúak a létszámnövekedés ellenére is veszítettek részesedésükből, figyelemre méltó továbbá, hogy 4,3%-uk külföldi telephelyen dolgozott, ami ebben a népes alrétegben 16 ezer főt jelent,

a szolgáltatási foglalkozásúak száma és aránya viszont jelentősen csökkent, arányuk 2 százalékponttal 9%-ra esett vissza.

- állapítja meg a KSH a 2016-os mikrocenzusról kiadott elemzésében.A korábbi vizsgálatok szerint a magyar foglalkozási szerkezet nemzetközi összehasonlításban lefele eltolódott: vagyis az európai centrumországokhoz képest a magyar foglalkozási szerkezetben nagyobb az alacsonyabb presztízsű, illetve kedvezőtlenebb jövedelmet, valamint munkakörülményeket biztosító állások aránya, miközben jóval kisebb súllyal vannak jelen a foglalkozási szerkezet felső szegmenséhez sorolható vezetői, illetve értelmiségi foglalkozások.A magyar társadalom e strukturális torzulásaihoz ráadásul kedvezőtlen, polarizációs trendek társultak, amelyek szerint az elmúlt évtizedekben a foglalkozási szerkezetnek elsősorban a felső, illetve az alsó része tudott bővülni, miközben csökkent a középső szegmenshez sorolható foglalkozások aránya.Ami a friss változásokat illeti, a foglalkoztatottak számának és arányának nagymértékű növekedése a rétegszerkezet egészére kiterjedt. Az abszolút számokat tekintve a foglalkozási hierarchia mindegyik szintjén bővülés tapasztalható a 2011. évi népszámlálás során mérthez képest.aránya nem változott a vizsgált öt évben, részesedésük nem érte el a 3%-ot. A rétegen belül az alkalmazottként dolgozók száma és aránya kismértékben növekedett, a nagyvállalkozók, munkáltatók csoportjai lényegében nem változtak. Bővült viszont a magasan képzett értelmiségiek és beosztott hivatalnokok rétege, 2011-hez képest 1 százalékpontos növekedéssel 8% fölé emelkedett a részarányuk.Az, alsó szintű értelmiségiek rétege még erőteljesebben növekedett, közel 2 százalékpontos növekedéssel 19%-ot képviselt 2016-ban a foglalkoztatottak körében. A növekedést szinte kizárólag az alsó szintű vezetők létszámának megduplázódása okozta, a többi alcsoportban nem történt releváns változás.A rétegstruktúraszűkült a 2011. évi népszámláláshoz képest. A legnagyobb létszámú, tevékenységét illetően igen heterogén összetételű "egyéb technikusi, irodai, szakképzett kereskedelmi, szolgáltatási foglalkozásúak" rétege arányát tekintve nagy veszteséget szenvedett el, 25-ről 23%-ra csökkent.Az egyes alrétegeket különböző módon érintették a megfigyelt időszak változásai:

A válságban a legnagyobb veszteséget elszenvedő csoport, a szakképzett ipari munkások összességében kicsit erősödött öt év alatt, különösen a közvetlen termelésirányítók alrétege bővült. A növekedéshez jelentős mértékben járult hozzá a külföldi munkavégzés, a külföldi telephelyen foglalkoztatottak aránya a rétegen belül 5,4% volt.

A külföldi munkavégzés az "egyéb szakképzett ipari" foglalkozásúakra (pl. fémmegmunkálók és építőipari szakemberek) volt leginkább jellemző, 6,1%-uk az országhatáron túl dolgozott. A külföldi munkavállalás különösen a betanított ipari foglalkozásúak valamint a gépkezelők és összeszerelők között népszerű.

Míg a szakképzett és betanított munkások köre 2001-hez képest jelentősen csökkent, addig a szakképzetlen munkát végzők csoportja tovább bővült, még a 2011-esszinthez képest is. 2016-ban a foglalkoztatottaknak már 9,7%-a tartozott ide, közülük 3,1% külföldön vállalt munkát.

Több képzetlen munkakör

Bővülő járműgyártás, SSC-k, közszféra

Hogyan értékeljük a munkánkat?

Minél kedvezőbb foglalkozási pozícióban van valaki, annál valószínűbb, hogy szubjektív osztályhelyzetét is kedvezőbbnek érzékeli.

A kérdezettek 6,2%-a sorolja magát a felső középosztályba, illetve a felső osztályba, akik legnagyobb arányban a nagyvállalkozók, a felső és a középszintű vezetők, illetve a magasan képzett értelmiségiek közül kerülnek ki.

A népesség legnagyobb hányada, 42%-a a középosztályhoz tartozónak vallja magát, e kategóriában a magas, illetve alsó szintű vezetők és értelmiségiek, valamint az önálló foglalkozásúak felülreprezentáltak.

Munkásosztályi identitással a kérdezettek 24%-a rendelkezik. A legnagyobb arányban a különböző munkásrétegek választják ezt a kategóriát, de különösen a szakmunkások és a betanított munkások körében jelentős azoknak a hányada, akik az alsó középosztályhoz vagy a középosztályhoz tartozónak érzik magukat.

A segédmunkásoknál a munkásosztályi pozíció mellett jelentős azoknak a hányada, akik az alsó osztályhoz sorolják magukat.

5 év alatt történt "pár dolog" A vizsgált öt évben a demográfiai csere (a népmozgalmi folyamatok, valamint a vándorlás), a külföldi munkavállalás, kiegészülve a foglalkoztatáspolitikai és a szociális ellátórendszert érintő változásokkal, valamint a nyugdíjkorhatár emelkedésével együtt alakították a magyar társadalom munkaerőpiaci, foglalkozási szerkezetét.



A Ratkó-gyerekek nagy létszámú generációja nyugdíjas korba lépett a vizsgált időszakban, az őket váltó fiatalabb kohorszok jóval kisebb létszámúak, de képzettségi összetételük kedvezőbb. Az idősebb korcsoportok munkaerőpiaci részvételét a nyugdíjkorhatár folyamatos emelkedése határozta meg, jelentősen növelve a munkaerőpiaci kínálatot, amit csak némileg ellensúlyozott a 40 év munkaviszonyt felmutatni tudó nők nyugdíjba vonulásának megkönnyítése.



A 60 év feletti munkavállalók több mint 160 ezer fővel járultak hozzá a foglalkoztatotti létszám növekedéséhez a vizsgált időszakban. Szintén a növekedés irányába hatott a rokkantsági és korkedvezményes nyugdíjjogosultságok átalakításának következtében a korábban inaktív népesség egy részének visszaterelése a munkaerőpiacra, csakúgy, mint a segélyezésirendszer átalakítása és "workfare" jellege, vagyis a munkanélküli ellátások időtartamának lecsökkentése, illetve az ellátások közfoglalkoztatásban való részvételhez kötése.



A munkaerőpiac változásaiban és szerkezeti összetételében nagy szerepe volt az évtizedet jellemző munkavállalási célú migrációnak is. 2011-től nyitotta meg kapuit a magyar munkavállalók előtt a német és az osztrák munkaerőpiac, amely elsősorban a szakképzett munkaerő számára nyújtott vonzó lehetőséget, leginkább fiatalok és középkorúak nagy létszámban történő kiáramlását segítve elő. A tartósan külföldön élők, kitelepülők nem elhanyagolható mértékben strukturálták át a hazai munkaerő-kínálatot, mind korösszetétel, mind pedig képzettség szempontjából.



A külföldi munkavállalás terjedése - a munkaerő kínálati és keresleti oldalának képzettségi szempontú illeszkedési problémái mellett - szerepet játszott a munkaerőhiány kialakulásában, ami 2016-ra a nemzetgazdaság bizonyos ágaiban már jelentős méreteket öltött. Külföldre pedig leginkább az átlagosnál képzettebbek vándoroltak, akiknek a létszáma több százezer lehet (300 és 600 ezer között szóródik a legtöbb becslés).



De a külföldi munkavégzés azok számára is vonzó alternatívát kínál, akik tartósan nem szeretnének külföldön letelepedni, ugyanakkor átmenetileg vállalják az elköltözést egy jobb munkáért vagy - ahogyan a többség (68%) teszi - ingázóként magyarországi lakóhelyükről járnak a szomszédos országokba dolgozni. A 2016-os mikrocenzus idején ez 107 ezer munkavállalót érintett.



A keresleti oldal vizsgálatánál a válság negatív foglalkoztatási hatásainak enyhítésére felfuttatott közfoglalkoztatási programokat kell megemlíteni, amelyek 100-200 ezer fővel duzzasztották a foglalkoztatottak számát. A résztvevők elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek köréből kerültek ki, sok esetben olyan csoportokból, amelyek piaci elhelyezkedési esélyei nagyon alacsonyak.

Ahogy 2001 és 2011 között, úgy az utóbbi években is folytatódott az a trend, hogy a különböző szintű szakképzettséget feltételező pozíciók aránya csökkent, miközben a képzettséget nem igénylőké nőtt.2011-hez képest tovább csökkent a szakmunkások, illetve a betanított munkások aránya, miközben a növekedett a segédmunkások, illetve a mezőgazdasági fizikai munkát végzők súlya a foglalkozási szerkezetben.Az "önálló rétegként" megjelenő közfoglalkoztatottak száma 2011-hez képest jelentősen növekedett, 2016-ban a foglalkoztatottak 4,3%-a dolgozott közmunkásként.A foglalkoztatottak ágazati szerkezetének alakulásában érzékelhető a járműgyártásban történt nagyberuházások létszám- és aránynövelő hatása, de a gépgyártásban is figyelemre méltó növekedést tapasztalhatunk.A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás a külföldi munkahelyek elszívó hatása miatt kialakuló munkaerőhiány ellenére is jelentős növekedést produkált.Az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek ágazatának erősödésében nagy szerepe van a Magyarországot igen kedvelő és ezért ide települő üzleti-szolgáltató központoknak (shared service center), amelyek a magasan képzett munkaerőt szívják fel.A legjelentősebb létszámnövekedés mégis a közigazgatásban valósult meg, amely csak részben magyarázható azzal, hogy a közfoglalkoztatottak jellemzően ebbe az ágazatba vannak. Vagyis összességében egyértelmű, hogy a túlburjánzott közszféra leépítése még várat magára.