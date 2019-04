Belenyúl a kormány a felnőttképzésbe

A vállalatok valós igényeire koncentrálnak a felnőttképzésben

A képzések kimenetét mérik

A digitalizációs lépésekről is tárgyaltak

A Pénzügyminisztérium is kiadott egy közleményt a Nemzeti Versenyképességi Tanács fejleményeiről és ebben tért ki arra, hogy a társtárca, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára,, amelynek célja, hogy a képzések nagyobb mértékben reflektáljanak a vállatok valós képzési igényeire. Az államtitkár szerint a digitális szakemberek számának növelésével érhető el a magasabb hozzáadott érték előállítása, illetve nőhet a beruházások száma és a kis- és középvállalkozások termelékenysége.György László konkrét intézkedési javaslatai között szerepel többek között a digitális képzési helyek egyszerűsített akkreditációja, a digitális képzési díj támogatásának bevezetése, a képzésben résztvevők kieső keresetének kompenzálása, nyelvtudás megszerzésének célzott támogatása és a regionális egyenlőtlenségek megszüntetésem - tájékoztatott a Pénzügyminisztérium.A szakterületért felelős Palkovics László innovációs és technológiai miniszter külön közleményt is küldött az MTI-nek a felnőttképzés átalakítása kapcsán, amelyben azt is rögzítette, hogy, vagyis azt, hogy a képzés résztvevője valóban elsajátította-e a szükséges ismereteket.A miniszter hangsúlyozta, hogy, a munkaerőpiac szempontjából lényeges ismeretek, kompetenciák átadásában és elsajátításában.Palkovics László hozzátette, hogy, azaz, hogy a képzést elvégzők sikeresen elhelyezkednek-e, hogyan alakul a bérük és a foglalkoztatásuk stabilitása. A nagyvállalatokat - mint mondta - arra ösztönzik, hogy megnyissák jól működő képzési kapacitásaikat a kis- és közepes vállalkozások munkavállalói előtt is.Palkovics László megjegyezte, hogyezért jelentősen növelni kell a kis- és középvállalkozások körében a saját munkavállalóikat képző vállalatok arányát. Hozzátette, hogy a felnőttképzés rendszerének továbbfejlesztésére szólította fel tagállamait a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) is. A szervezet szerint azért van szükség a mielőbbi változtatásokra, hogy a munkaerőpiaci szereplők a lehető leggyorsabban felkészüljenek az új technológiák jelentette kihívásokra - fogalmazott.A tárcavezető az ITM céljának nevezte, hogyHozzátette, a jelenlegi felnőttképzés nem mennyiségi, hanem minőségi problémával küzd, mivel a vállalati oldalról a felnőttképzésből kikerülők esetén is gyakori kritika a különféle kompetenciák hiánya.A Nemzeti Versenyképességi Tanács csütörtöki ülésén a vállalkozások digitális fejlesztését, illetve a felnőttképzés kiterjesztését érintő javaslatokat vitatták meg - számolt be a mai fejleményekről a Pénzügyminisztérium (PM) külön közleménye, deArról, hogy milyen digitalizációs lépésekre lenne szükség a különböző területeken és milyen stratégia mentén, a Tanács előző ülésén beszélt Jánoskuti Levente, a McKinsey budapesti irodavezető partnere, majd ezt követően a Portfolio-nak adott exkluzív interjút:A PM közleménye szerint Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke előadásában rámutatott:, a 2020-as évek elejére az Európai Unió 10 legfejlettebb digitális tagállama között lehetünk. A kamara és a kormány eddigi együttműködését értékelve az MKIK elnöke kiemelte, amelynek keretében egyre több pályázó nyerte el a digitálisan felkészült vállalkozás-minősítést.A győri és debreceni programokról készült összefoglalónk itt olvasható, illetve május 14-és 16-án Szegedre és Kecskemétre látogatunk, amelyekre ingyenesen lehet jelentkezni itt és itt így például az ágazati digitális stratégiák, fejlesztési programok elfogadására és megvalósítására, a vállalati digitális programok feltételeinek javítására, finanszírozási kereteik megemelésére. Az elnök szerint elengedhetetlen az is, hogy a vállalati digitalizációs ismeretek minél előbb a szakképzés részévé váljanak - írják a közleményben.