Júniusban is csökkent a foglalkoztatás a német feldolgozóiparban

Június végén 5,7 millió alkalmazott dolgozott az 50 főnél többet foglalkoztató német feldolgozóipari vállalatoknál, 61 ezerrel, 1,1 százalékkal több mint egy évvel korábban, de 2 ezerrel kevesebb mint az előző hónapban. Májusban 7 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma az előző havihoz képest.Az IAB (Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) munkaügyi piackutató intézet felmérése alapján a második negyedévben a feldolgozóiparban 12 ezerrel 151 ezerre csökkent a be nem töltött munkahelyek száma.A nagy német feldolgozóipari vállalatok, többek között a Bayer, a BASF, a Volkswagen és a Thyssenkrupp konszernek is több ezres létszámleépítést jelentettek be az utóbbi időkben részben világgazdasági okokra, az exportkereslet csökkenésére, részben az egyes feldolgozóipari ágazatokat érintő technológiai kihívások miatt.