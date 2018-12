Kiakadtak a szakszervezetek: belehalnak a dolgozók a rabszolgatörvénybe!

A vállalati munkaszervezés egy speciális feladat. Ha egy cég kap egy nagyobb megrendelést, ki karja elégíteni, profitot akar generálni, és fejleszteni ebből a pénzből, ezért meg kell adni a lehetőséget, hogy a munkaerővel megállapodjon

A szakszervezeteket és a munkaadókat azonban nem kérdezték meg a javaslat benyújtása előtt.

A magyar egyeztetési rendszer gyenge, miután a szereplők gyengék. Ha Németországot nézzük, az ottani gyáriparosok és szakszervezetek megkerülhetetlen tényezők. Nekünk a fejlődésben ez még előttünk van. A munkaadói és a munkavállalói szervezetek is gyengék

Ez a leterheltség nem fokozható tovább következmények nélkül. Ezt jól ismerik az orvosok

Mészáros Melinda szerint nem lehet másra visszavezetni az adatokat, mint a fizikai, pszichikai leterhelésre.

Szinte mindenütt munkaerőhiány van, szinte minden szakma hiányszakmának minősül - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Magyarul Balóval című műsorban, ahol a 400 óra túlórát lehetővé tevő törvényjavaslat volt a téma.Parragh támogatja, hogy 400 órára emeljék a maximális túlórát, és nem gondolja, hogy tömegével állnának odább a munkavállalók, ha bevezetik a szabályozást,- tette hozzá.- fejtegette.Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke azonban arról beszélt, hogy fontos megőrizni a munka-magánélet egyensúlyát és a dolgozók egészségét, amit az új javaslat nem tesz lehetővé.- fejtegette Parragh.Mészáros Melinda is úgy véli, hogy Németországban ezt a törvényt nem tudnák keresztülvinni, ott teljesen más a szociális párbeszéd kultúrája. Arról is beszélt, hogy a környező országokban, Szlovákiában és Csehországban is a német minta erősödik.A német multik kedvére tevő szabályozás kapcsán Parragh megjegyezte:Magyarország rosszul áll az üzemi balesetek ügyében, és az orvosok attól tartanak, hogy nőni fognak ilyen mértékű túlóráztatás esetén - hívta fel a figyelmet Baló György műsorvezető.Mészáros Melinda szerint nem csak a szolidaritás nyilvánul meg az orvosok részéről, hanem az, hogy a- mondta a LIGA elnöke.Parragh László kiemelte: nem hiszi, hogy ez van a dolog mögött, a munkavédelem Magyarországon európai szintű, ugyanakkor elismerte, hogy romolhat az egészsége annak, akit sokkal többet dolgoztatnak.