Kiderült, mennyivel keresnek többet a külföldi VW-dolgozók a győri audisoknál

nem magyarországi bérviszonyokban gondolkozunk, mivel ebben a tekintetben itt az egyik legmagasabb a kereset, hanem régiós viszonylatban.

Csalogány György ismertetése szerint a cseh VW-dolgozók 25%-kal, a szlovák munkások 28%-kal, a lengyel VW-munkavállalók 39%-kal, míg a belga dolgozók 3,6-szor keresnek többet a magyar társaiknál.

Jól látható, hogy a szakszervezeti vezető az európai összehasonlításban alacsony magyar béreket sérelmezi. Nem belemenve a részletekbe, kijelenthetjük, hogy ez nem véletlen alakult így, és - ez bármennyire is fájdalmas - ennek logikus gazdasági okai lehetnek. Legutóbb ebben az írásunkban fejtettük ki ennek hátterét, vagyis hogy miért nem lehetnek egységesek a bérek az Európai Unióban. Kezdetnek érdemes feltenni két kérdést az üggyel kapcsolatban: 1) indokolt-e, hogy az országok közötti bérkülönbségek a termelékenység ("fejlettség") függvényében alakuljanak és 2) valóban megfigyelhető-e, hogy a bérkülönbségek fő befolyásoló tényezője a gyakorlatban a termelékenység (vagyis nincsen további "gonoszság" a relatíve alacsony béreink kialakulásában)? Aki kíváncsi a válaszra és a magyarázatra, az kattintson ide

Audi Hungária Független Szakszervezet csütörtökön közölte : a motor- és a járműgyár szinte száz százalékosan leállt a győri Audi-gyárban. Csalogány György, a szakszervezet elnökhelyettese arra mutatott rá, hogy a VW-csoport prémium márkájának egyik kiemelkedő gyártóhelyét érinti a mostani leállás. A dolgozók 18%-os béremelést várnak el 2019-re, miközben az Audi 10%-ot ajánlott az idei és a jövő évre is.A hírügynökség cikke szerint a mostani sztrájk is ráirányítja a figyelmet a kelet-európai gazdaságokban zajló bárnyomásra, miközben a régió évekig az olcsó, jól képzett munkaerejével vonzotta magához a külföldi tőkét.Csalogány György a sztrájk mögött húzódó magyarázatként a Bloombergnek nyilatkozva kiemelte:A szakszervezeti vezető által megismert adatok szerint egész Európában a magyar dolgozók keresik a legkevesebbet a VW gyáraiban. "Ha ez azt jelenti, hogy a mi béremeléseink magasabb béreket eredményeznek az egész magyar gazdaságban, akkor nekünk úgy is jó" - mondta.Az Audi nem kommentálta a szakszervezetek által közölt adatokat - írja a Bloomberg.Közben a szintén a VW-csoporthoz tartozó csehországi Skoda Auto AS dolgozói üzenték meg csütörtökön, hogy sztrájkra készülnek, ha a hamarosan kezdődő kollektív tárgyalások nem a várakozásaik szerint alakulnak. Tavaly áprilisban 20%-os béremelésről állapodtak meg a csehek.

Szimacsek Tibor szakszervezeti elnökségi tag, Németh Sándor, a szakszervezet elnöke és Csalogány György, a szakszervezet elnökhelyettese (b-j) sajtótájékoztatót tart az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által meghirdetett egyhetes sztrájk megkezdéséről a győri Audi Hungaria Zrt. épülete előtt 2019. január 24-én. A szakszervezet 168 órás sztrájkot hirdetett a sikertelen bértárgyalások miatt. Kép és címlapkép forrása: MTI/Krizsán Csaba