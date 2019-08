Már 365 000 forint az átlagkereset Magyarországon

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresete 364 800, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 375 100 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 242 600, a kedvezményeket is figyelembe véve 250 100 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 10,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A keresetek jelentős emelkedését ismét a vállalati szféra húzta magával: a magánszektorban 10,9%-kal nőttek a bérek, míg a költségvetési szektorban 8,4%-os volt az emelkedés.

Látható, hogy a költségvetési szektorban igen nagy az ingadozás hónapról hónapra:

Ami a keresetek vásárlóerejét illeti, az elmúlt hónapokban csökkent az infláció a tavaszi 4%-hoz közeli szintekről, ennek köszönhetően júniusban 7%-on stabilizálódott a reálbérek emelkedése.

Arra számítunk, hogy a keresetek dinamikus emelkedése az év második felében is kitarthat, és egyelőre úgy tűnik, hogy az infláció is 3% közelében stabilizálódik, ami segíthet fenntartani a 6-7%-os reálbér-emelkedést a nemzetgazdaságban. A költségvetési szférában azonban már most is sokkal alacsonyabb a reálbérek emelkedése.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete - a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél - 359 500, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 369 900 forint volt.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 239 000, a kedvezményeket is figyelembe véve 246 400 forint volt.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyformán 10,6, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset pedig 10,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó átlagkereset a pénzügyi, biztosítási tevékenység gazdasági ágban volt a legmagasabb

(672 300 forint), és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (236 300 forint).

A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiak körében 393 700, míg a nők körében 325 700 forintot ért el, ami a férfiak esetében 11,3, a nők esetében 9,6%-os növekedést jelent egy év alatt.

A bruttó átlagkereset a 25 év alattiak körében 275 200, a 25-54 évesek esetében 374 500, míg az 54 év felettieknél 351 200 forint volt. Az átlagkereset növekedése az egyes korcsoportokban rendre 16,8, 10,8, illetve 10,1% volt az előző évhez képest.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 334 600 forintra becsülhető, 10,5%-kal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 6,9%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 3,5%-os növekedése mellett.

Az év első felében: