Megrohanták Magyarországot a kínaiak és az ukránok

Megugrott 2017-ben a kiadott munkavállalási engedélyek száma és azon külföldi munkavállalóké is, akik foglalkoztatása csupán bejelentéshez kötött. Az NFSZ adatai szerint 2017-ben összesen 9274 munkavállalási engedélyt adtak ki harmadik országbeli állampolgárok részére, ami közel ezerrel nagyobb szám az előző évinél - írja az mfor.hu Nem EU-s európai országból érkezőknek 2098 engedélyt adtak ki 2017-ben a korábbi 2790 után, nem EU-szomszédos országból érkezőknek a korábbi 1839 engedély után 790-et adtak ki, Európán kívüli országból érkezők részére pedig a korábbi 3513 engedély után 7176-ot adtak ki a hatóságok.2017-ben a legtöbb engedélyt zömében Ázsiából érkezők számára adták ki: 1625 engedélyt kínai, 912-t vietnami, 710-et koszovói, 589-et pedig thaiföldi állampolgárhoz került.Az adatok alapján a külföldieket főként a feldolgozóipar szívta fel, de nagy igény mutatkozott irántuk a kereskedelem, gépjárműjavítás, a vendéglátás, valamint az információ, kommunikáció területén is.A munkáltatók 2017-ben 13 056 külföldi, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező munkavállalót jelentettek be. Ez az előző évinél 23,7 százalékkal magasabb szám, és egyben 2010 óta nem látott rekordot is jelent. Országok szerinti lebontás alapján továbbra is a románok képviseltetik magukat legnagyobb számban a bejelentett külföldi dolgozók körében, igaz, a korábbi 5663 után már "csak" 3889-en voltak 2017-ben. Több mint a négyszeresére ugrott ugyanakkor az ukrán bejelentettek száma: 789-ről 3246-ra. Ez összefüggésben van azzal a kormányzati lépéssel, melynek révén a hiányszakmákban támogatták az ukrán vendégmunkások foglalkoztatását.A 2018-as adatok még nem állnak rendelkezésre, de az egyre növekvő munkaerőhiány miatt biztosak lehetünk abban, hogy tavaly tovább növekedett a vendégmunkások száma.