Milyen 1 milliós fizetés? Éhbérért dolgoznak a vendéglátósok

változatlanul alacsony a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete.

Mindig nagy port kavar, amikor végigsöpör a sajtón, hogy akár a magyar átlagbér kétszeresét-háromszorosát is meg lehet keresni vendéglátósként, a helyzet azonban nem mindig ilyen egyszerű. Persze kiugróan jó lehetőségek minden szektorban vannak, főképp, ha csak szezonális munkáról van szó, az átlagkeresetek viszont sokkal kedvezőtlenebb képet festenek. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint ugyanisA tavalyi év során mért 13%-os növekedéssel is az év végére mindössze 212 ezer forintot ért el a szektorban dolgozók átlagkeresete.Ráadásul továbbra is igen komoly területi különbségeket láthatunk., a legrosszabb helyzetben a Békés megyében dolgozó vendéglátósok voltak, ahol 180 ezer forint alatt volt a bruttó.

Klikk a képre!

Az idei évben ennél már 10%-kal magasabban lehetnek a keresetek - a minimálbér további emelése és a fokozódó munkaerőhiány miatt -, azonban még így is 200 és 260 ezer forint között lehet a bruttó megyéktől függően. A Balaton partján 220 ezer körüli összeget lehet keresni.Persze nem szabad elfelejteni, hogy ebben az adatban benne van a takarítók, szobalányok, vagy éppen a recepciósok fizetése is, ami lefelé húzza az átlagot. Azonban a kereset tartalmazza a menedzserek, szállodaigazgatók, séfek fizetéseit is, ami pedig felfelé. A hírekben tálalt magas nettó fizetések pedig csak a néhány hónapig elérhetőek, ameddig a nyári szezon tart.A fentiek mellett a KSH adatai a feketefoglalkoztatás miatt is torzíthatnak. A vendéglátás ugyanis az egyik leginkább érintett a feketefoglalkoztatásban. Ezt mutatják a Portfolio birtokába került adatok is: a legnehezebb helyzetben a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban dolgozók vannak, ahol majdnem kétharmados (64,7%) a minimálbér és a garantált bérminimum együttes aránya a teljes foglalkoztatotti körben.

Tavaly a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a vállalkozások az előző évhez képest 4,9%-kal kevesebb, 180 ezer főt foglalkoztattak, miközben a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak száma 1,1%-kal emelkedett. Az ennél szűkebb létszámú alkalmazottak száma 105 ezer főt tett ki, ami 3,0%-kal nőtt 2017-hez képest. A munkaerőpiaci részesedést tekintve a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás adta a foglalkoztatottak 4%-át és az alkalmazásban állók 3,4%-át.

Összességében tehát annyi biztos, hogy a milliós vagy ahhoz közeli fizetések csak kivételes lehetőségek, egyáltalán nem ez az általános trend, és minden bizonnyal csak nyáron, szezonálisan elérhetőek ritka esetekben. A vendéglátás területén inkább a 200-260 ezer forintos átlagos fizetések jellemzők a statisztikák szerint, habár egy jó szakács akár százezrekkel többet is kereshet ennél - különösen a népszerű nyaralóhelyeken -, de rengetegen vannak minimálbérre bejelentve, ami lehúzza az átlagot.A vendéglátás továbbra is az egyik legrosszabbul fizető nemzetgazdasági ág a mezőgazdaság mellett, de utóbbi években kissé gyorsabban nőttek a kerestek, mint a magyar átlag. Itt vannak a legtöbben bejelentve minimálbérre vagy garantált bérminimumra a szektorban foglalkoztatottak közül, de az is biztos, hogy itt a leginkább jellemző a borítékos megoldás a munkáltatók részéről.