Mostantól jobb lesz az Európai Unióban dolgozni

A tájékoztatás szerint az új szabályok fő célja a demográfiai fejlemények, a digitalizáció és az új foglalkoztatási formák előidézte munkaerőpiaci kihívások kezelése. A rendelkezés munkavállalókat megillető minimumjogokat vezet be, fokozott biztonságot és kiszámíthatóságot nyújtva a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokban, egyúttal megőrzi a munkaerőpiac alkalmazkodóképességét - közölték.A jogszabály szerint a tagállamoknak egyebek mellett biztosítaniuk kell, hogy a munkavállaló próbaidejének időtartama ne haladhassa meg a hat hónapot, ha ezt a foglalkoztatás jellege nem indokolja. Azoknak a munkavállalóknak, akik letöltötték az esetleges próbaidőt és eltöltöttek legalább hat hónapnyi szolgálati időt ugyanannál a munkáltatónál, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kiszámíthatóbb és biztonságosabb munkafeltételekkel járó foglalkoztatási formát kérelmezzenek a munkáltatójuktól.Biztosítani kell, hogy a munkáltatók ne akadályozhassák meg a munkavállalókat abban, hogy másik munkáltatónál is munkát vállaljanak a munkáltatóval meghatározott munkaidő-beosztás idején kívül. A tagállamok ugyanakkor összeférhetetlenségi feltételeket határozhatnak meg, amennyiben ezeket a korlátozásokat olyan jogos érdekek indokolják, mint az üzleti titkok védelme vagy az összeférhetetlenség elkerülése.A tagállamoknak biztosítaniuk kell, ha egy munkavállaló munkarendje teljes mértékben vagy többnyire kiszámíthatatlan, akkor a munkáltató csak akkor kötelezhesse munkavégzésre a munkavállalót, ha a munkára előre megállapított időpontokban kerül sor, vagy ha a munkáltató előzetes értesítés útján, ésszerű időkereten belül tájékoztatja munkavállalóját a munkamegbízásról.A munkavállalók részére a feladatuk elvégzéséhez szükséges képzést kell biztosítani, a képzés pedig nem járhat kiadásokkal számukra. Gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók számára - beleértve azokat is, akiknek a munkaviszonya már megszűnt - biztosított legyen a tényleges és pártatlan vitarendezés lehetősége, valamint a jogorvoslathoz való jog az ezen irányelvből fakadó jogok megsértése esetén. Ilyen esetekben biztosítani kell, hogy a munkáltatóhoz benyújtott panaszokból, vagy jogaik érvényre juttatása érdekében indított bármely eljárásból fakadóan a munkavállalókat hátrány ne érhesse.Miután az uniós tanács elfogadta a jogszabályt, kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba lép. A tagállamoknak ezután három évük van arra, hogy elfogadják és kihirdessék azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz hogy megfeleljenek az irányelvnek.