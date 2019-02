Nyugtat BKV: lesz béremelés

"A béremelés mértékéről a tárgyalások még folyamatban vannak" - közölte a BKV azt követően, hogy felháborítóan kevésnek nevezte a BKV-nál tervezett 5 százalékos béremelést az Egységes Közlekedési Szakszervezet."A bértárgyalások sikeres lefolytatásában érdekelt összes fél (tulajdonos, munkáltató, érdekképviseletek) tisztában van azzal, hogy a hazai gazdaság jelenlegi munkaerőpiaci helyzetében a munkavállalók vonzása és megtartása különös jelentőséggel bír. Ehhez a legfontosabb és legmegfelelőbb eszköz a bérezés. A BKV Zrt. elkötelezett abban, hogy kölcsönös elégedettséget eredményező ajánlatot tegyen az érdekképviseleteknek" - közölte a BKV."A BKV Zrt. menedzsmentje 2019-re is tervez bérfejlesztést, tehát biztosan és felelősséggel kijelenthető, hogy társaságunknál ebben az évben is lesz béremelés. Ennek mértékéről a tárgyalások folyamatban vannak, amint a megállapodás megszületik, tájékoztatjuk róla a sajtót" - írta a cég.A szakszervezetek nem is azt vitatták, hogy lesz-e béremelés, hanem az a problémájuk, hogy túl keveset terveznek.Ötszázalékos béremelés szánalmasan kevés lenne, s nemhogy emelést, de még bérrendezést sem eredményezne a BKV-nál - írta közleményében az EKSZ , miután a szakszervezet elnöke is a kiszivárogtatott, a sajtóban megjelent hírből értesült a szerinte vállalhatatlanul alacsony mértékről.