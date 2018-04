Összejött a nagy német béralku: milliók örülhetnek

A Reuters összefoglalója szerint a több százezres tüntetések és maratoni tárgyalások után létrejött megállapodás első körben mintegy 2,3 millió közszférabeli dolgozót érint. A tárgyalásokat az állam részéről vezető belügyi tárca máris jelezte, hogy a friss megállapodást ki akarják terjeszteni a civil szférára, a bíróságokra és a katonaságra is.Horst Seehofer német belügyminiszter a megállapodás után azt jelezte: a béremelés szövetségi kormányzati szinten évi 2,2 milliárd euró többletkiadással jár, az önkormányzatok, egyéb helyi intézmények pedig további évi 7,5 milliárd eurónyi plusz költséggel számolnak.A Verdi kereskedelmi szövetség és a dbb szövetség eredetileg 6%-os egy évi béremelésért, vagy legalább havi 200 eurós plusz juttatásért küzdött, de a megállapodás után elégedetten nyilatkoztak. Feltehetően a több évre elnyújtott, mérsékelt béremelés az Európai Központi Banknak is megnyugtatóbb, amely a német béralkukat (is) kiemelt figyelemmel követi a várható inflációs folyamatok miatt.Érdemes megjegyezni, hogy februárban a német magánszektorban történt egy agy bérmegállapodás: mintegy 3,9 millió munkavállalót érintett az alku, amelynek keretében idén és jövőre 4-4%-os béremelés történhet meg (és a munkaórákban is rugalmasság felé mozdultak el).