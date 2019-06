Szép csendben visszaszivárog a vasárnapi zárvatartás?

mostanra a napi fogyasztási cikkeket árusító áruházláncok felismerték, hogy a munkaerőhiányos területen szociális és gazdasági okokból még mindig problémát okoz az egész napos, jellemzően reggel 6 órától este 10 óráig tartó vasárnapi működés.

Miután felmérték a dolgozók véleményét, a vásárlókat kérdeznék meg a témában - tette hozzá.

A napilap emlékeztet arra, hogy a kormány határozottan elzárkózik attól, hogy jogszabályban korlátozza a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi nyitvatartását. A téma azonban megint napirendre kerülhet.Az ok pedig a következő:A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezeténél az egyik piacvezető cég már jelezte, hogy érdemes lehet felmérni a dolgozók körében a vasárnapi munkavégzés feltételeit."Nyilvánosan egyik piaci szereplő sem vállalja, hogy támogatná a rövidebb nyitvatartást vasárnaponként az áruházaiban, holott több cég ki sem nyitja a boltjait ezen a napon, és több olyan is van, amelyiknek veszteséges az egész napos működés. Ezt a verseny miatt nem vállalják nyíltan, hiszen elismerése lenne az adott kereskedő piaci hátrányának, holott a tendencia látható a munkavállalói irányból" - mondta a lapnak Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke."A jogszabály szerint a munkaszüneti napok, az ünnepnapok kivételével a kereskedő szabadon határozhatja meg, hogy milyen nyitvatartással működik" - fejtette ki Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára mondta a lapnak. Azt is kiemelte: a kérdés nincs napirenden a szövetségnél, de nyitottak a munkavállalói oldal kezdeményezésére, ha tárgyalni kívánnak róla."Elsőként meg kell vizsgálni ennek fogadtatását a lakosság körében, ezzel lehet kezdeni a vasárnapi nyitvatartás újragondolását" - mondta.