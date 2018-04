Tényleg akkora csoda a magyar foglalkoztatás?

Egyre többen dolgoznak

A foglalkoztatottak száma 4 millió 420 ezerre nőtt tavaly éves átlagban, ami 1,6%-kal magasabb volt, mint az előző évi létszám. A foglalkoztatottság javulásában a gazdasági reálfolyamatok kedvező alakulása volt a főszerep, de hatottak olyan adminisztratív intézkedések is, mint a nyugdíjkorhatár folyamatos emelése - ami ellensúlyozni tudta a munkaerőpiacra belépő korosztályok kisebb létszámából adódó forrásszűkülést -, illetve a gyermekgondozási ellátás melletti munkavállalás anyagi eszközökkel történő ösztönzése.

A fiatal korosztályok foglalkoztatási mutatóinak javulásában közrejátszott a kötelező oktatásban történő részvétel korhatárának a leszállítása, valamint az, hogy a növekvő munkaerőhiány miatt a munkáltatók egyre több diák foglalkoztatására kényszerülnek

A Portfolio épp a napokban írta meg, ha kifut a nyugdíjkorhatár emelése, elfogy a bevonható új munkaerő , és 2022-2025 között már nem tud tovább nőni a foglalkoztatás.A foglalkoztatás bővülése tavaly minden korosztályt érintett, de különösen az életkori skála két szélén - ahol egyébként az uniós átlagtól való elmaradásunk is a legnagyobb volt - következett be a legintenzívebb változás.- állapítja meg a KSH.A diákmunka terjedése kedvező folyamatnak mondható, ugyanakkor a tankötelezettségi korhatár 18 évről 16-ra való csökkentése negatív folyamat, hiszen nem támogatja, hogy a munkavállaló minél magasabb képzettséget érjen el; félő ugyanis, hogy akik 16 évesen kilépnek a munka világába, azok nagyon hamar kiárazzák magukat a munkaerőpiacról többek közt a technológiai fejlődés miatt.Az idősebbek esetében a nyugdíjkorhatár emelése volt a döntő tényező, amely azonban a nőknél a 40 éves szolgálati idő után igényelhető nyugdíj miatt kevésbé markánsan érvényesült. A 2017-es foglalkoztatotti létszámnövekedés a hazai elsődleges munkaerőpiacra korlátozódott, itt közel 2,6%-os bővülés történt, miközben a munkaerő-felmérésben közfoglalkoztatotti alkalmazási formát 12, külföldi munkahelyet pedig 6%-kal kevesebben jelöltek meg, mint egy évvel korábban.A növekedési ütem az Észak-Alföldön és a Nyugat-Dunántúlon haladta meg jelentősebben az országos átlagot, míg Dél-Dunántúlon a foglalkoztatottak száma elmaradt az előző évitől - állapítja meg a hivatal elemzése, akik úgy vélik, az emelkedő béreknek is köszönhetően nem nőtt tovább a külföldön dolgozók száma.Erre azonban nem vennénk mérget, a hivatal ugyanis csak azokat tudja követni a felmérésben, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, tehát, ha valaki megszünteti a hazai lakcímét, és külföldön marad, máris kiesik a statisztikából. Miután a munkavállalási célú kivándorlás már évekkel ezelőtt felerősödött, így könnyen lehet, hogy vannak, akik úgy döntöttek, hogy külföldön telepednek le. Ugyanakkor valóban logikus lehet, hogy az emelkedő hazai bérek és a növekvő munkaerőhiány többeket hazacsábítson, ennek azonban egyelőre nincsenek kézzelfogható bizonyítékai.Az elsődleges munkaerőpiac javulását jelzi, hogy az intézményi munkaügyi statisztika által nem lefedett körre is kiterjedő BM-adatközlés szerint a közfoglalkoztatottak létszáma 2017-ben havi átlagban közel 180 ezer főnek felelt meg, míg 2016-ban még 220 ezer felett volt. A kormány célja, hogy hogy 2020-ig 150 ezer alá csökkenjen a létszámuk.

A közfoglalkoztatás szerepéről, jövőjéről szóló kormányhatározat egyebek mellett korlátozta a 25 éven aluliak, illetve a szakképzettek közmunka keretében történő foglalkoztatását. "Ez utóbbi intézkedés, kiegészülve azzal, hogy a munkaerőhiány okozta keresletnövekedésből inkább csak az alapfokúnál magasabb végzettséggel rendelkezők tudtak profitálni, tovább rontotta a közfoglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti összetételét" - magyarázza a KSH. 2017 negyedik negyedévének elején a közfoglalkoztatási programban résztvevők 55%-a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezett az egy évvel korábbi 51%-kal szemben.Érdemes megjegyezni, hogy a közfoglalkoztatottak elhelyezkedését segíti a munkaerőhiány is, ami egyre nagyobb. A munkaügyi adatgyűjtés megfigyelési körébe (költségvetési intézmények, legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, kijelölt nonprofit szervezetek) tartozó munkáltatók 73 ezer olyan üres, vagy a közeljövőben megüresedő álláshelyet jelentettek, amelynek mielőbbi betöltése érdekében már lépéseket tettek (pl. közvetítő céghez fordultak, hirdetést tettek közzé stb).

Kevesebben munka nélkül

versenyszférában levő 53,6 ezer üres álláshely - az üres álláshelyek 2,5%-a - 35,6%-kal több a 2016 negyedik negyedévinél. Az összes álláshelyek számához viszonyítva a legtöbb betöltetlen állás az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység nemzetgazdasági ágban volt (5,2%), amit 3,2%-kal a feldolgozóipar, illetve 3,1%-kal az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág követett. A legnagyobb létszámú nemzetgazdasági ágban, a feldolgozóiparban 2017. IV. negyedévben az üres álláshelyek száma már több mint 22 ezer volt, 49%-kal több az előző év azonos időszakinál.A munkavállalói képviseletek azonban ennél nagyobb munkaerőhiányról beszélnek. Jelenleg 200 ezer képzett dolgozó hiányzik az országból saját felméréseink szerint, miközben folyamatosan csökken az ország népessége, és százezrek dolgoznak külföldön - mondta egy közelmúltbeli rendezvényen Futó Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke.Tavaly a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet definíciója szerinti munkanélküliek száma 192 ezerre csökkent, amely 43 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban volt. A munkanélküliségi ráta éves átlagban 4,2, ezen belül az év utolsó negyedévében 3,8%-ra süllyedt. A munkanélküliség átlagos időtartama továbbra is viszonylag hosszú (bár csökkenő tendenciát mutat), 2017-ben éves átlagban 16,4 hónapnak felelt meg. Mivel a hazai munkaerőpiac a teljes foglalkoztatottsághoz közeli állapotban van, a munkájukat elvesztők nagy része szinte azonnal el tud helyezkedni. A csak rövid ideig munkanélküliek mellett azonban továbbra is jelentős nagyságrendet képviselnek a legalább egy éve munkát keresők. 2017-ben a munkanélküliek 42,6%-a számított tartósan munkanélkülinek, ami érdemi javulás az előző évi 48,4%-hoz képest.A munkaerő-felmérésben a 15-74 évesek közül átlagosan 317,2 ezren sorolták be magukat munkanélkülinek, 52 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Az önbesoroláson alapuló és az ILO-definíció szerinti munkanélküliek száma továbbra is párhuzamosan mozog, a regisztrált álláskeresők létszáma viszont - vélhetően a közfoglalkoztatás trendalakító hatása következtében - az utóbbi években kismértékben elszakadt tőlük.

A Portfolio előrejelzése szerint idén és jövőre tovább csökken a munkanélküliségi ráta és növekszik a foglalkoztatás, miután a gazdaság növekedése dinamikus maradhat és fokozódhat a munkaerőhiány is.A munkanélküliek, az alulfoglalkoztatottak, a dolgozni szándékozó, de munkát aktívan nem kereső, vagy a rendelkezésre állás kritériumát nem teljesítő inaktívak együtt jelentik a potenciális munkaerő-tartalékot. Az így definiált kategóriába 2017-ben már csak 360 ezren tartoztak, több mint 60 ezerrel kevesebben az egy évvel korábbihoz képest, és ez a tartalék is egyenetlenül oszlott meg a régiók között.

Hogy alakult a munkaerőköltség?

A területi különbségek a munkaerőpiaci helyzet általános javulásával párhuzamosan sem csökkentek tavaly. Miközben három megyében a munkanélküliségi ráta már a 2%-ot sem érte el (Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron megye), addig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még mindig 8,5%-os volt az értéke.A munkáltatók élőmunkával kapcsolatos költségét 2017-ben két, egymással ellentétes hatás alakította. A munkaerőköltség mintegy háromnegyed részét jelentő munkajövedelem igen jelentősen emelkedett. Ennek hatását azonban részben ellensúlyozta, hogy tavaly a kedvező gazdasági teljesítménynek köszönhetően a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó általános kulcsát 27-ről 22%-ra lehetett csökkenteni. Így összességében tavaly a munkaerő alkalmazásának egy órára jutó költsége 10%-kal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában. Mivel a létszámnövekedés üteme meghaladta a teljesített munkaórákét, az egy főre jutó munkaerőköltség az egy órára jutónál több mint egy százalékponttal kisebb ütemben nőtt.