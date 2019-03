Zsiday: maradhat még a 10%-os béremelkedés Magyarországon

A multik számára valójában még 20-30%-kal magasabb bérek mellett is nagyon olcsó a magyar munkaerő, még így is olcsóbb sokkal a németnél, de valószínűleg a csehnél is, úgyhogy ők egy kicsit szitkozódnak, majd megadják a fizetésemelést, belefér a profitabilitásba

Ha nem lesz ilyen 2-3 évig, akkor még addig simán lehet éves 10% béremelkedés

Magas nominális GDP-növekedés mellett a nulla közeli kamatok iszonyú gyorsan tudják csökkenteni az GDP-arányos államadósságot - emelte ki a másik lehetséges következményt Zsiday Viktor.

Bejegyzését azzal indítja, hogy lassan 3 éve, hogy folyamatosan 10%-os vagy e feletti bérnövekedés van Magyarországon, és azóta az elemzések nagy része arról szól, hogy "igen, idén még ennyivel nőnek a bérek, de aztán majd leáll a bérnövekedés", de ez egyelőre nem állt le. Azt is felidézi, hogy személy szerint már korábban sem értette, hogy mire fel ez a várakozás, amikor a hazai munkaerőpiac egyre szűkebb és a Nyugat elszívóereje folyamatosan igen magas."A legtöbb elemzés a termelékenység-növekedéstől elszakadó bérek fenntarthatatlanságára hivatkozva várta a bérnyomás csökkenését. Ám mivel hazánk az unortodox közgazdaságtan Sarkcsillaga, sőt Szíriusza, ezért én is hadd adjak elő egy unortodox közgazdasági fejtegetést a magyar bérekkel kapcsolatban" - fogalmaz a befektetési szakember, aki szerint leegyszerűsítve (a bérek szempontjából) a magyar gazdaságban négy szektor van: az állami, a szolgáltató, az ipar pedig két részre oszlik: multik, és kkv-k."Azalkalmazkodik a helyzethez, árelfogadó, nem tud nagyon mit tenni. Aegy ideig benyelte a magasabb béreket de most már láthatóan elkezdte azt áthárítani" - fejtegeti.- teszi hozzá.Maradnak a "tradable" szektorban szereplő, akiknek viszont nem túl magas a nyereségrátája, ők azok akiknek igazán nehézséget jelent a béremelkedés. Ők egyrészt elkezdtek gépesíteni (ez már látszik a beruházási adatokon), hogy kiváltsák a drága munkaerőt, másrészt számukra az euróban kifejezett bérek számítanak, a magyar jegybank pedig láthatóan csúszó árfolyamrendszert alkalmaz (a forint lassú leértékelése az euróhoz képest), ami némiképpen tompítja a forintban számolt erős béremelkedés hatását,Összességében tehát szerintem az a helyzet, hogy a bérek, miután kimozdultak egy instabil egyensúlyi pontból, még tovább tudnak emelkedni, legalábbis addig, amíg komolyabb globális lassulás/recesszió nincsen (vagy haza nem küldik a magyar migránsokat, de ennek kicsi az esélye).- osztja meg prognózisát.Arra is felhívja a figyelmet, hogy természetesen ez egyre erősebb inflációs nyomást is fog indukálni, de a jegybankot ez láthatóan nem zavarja, ami nem is meglepő, hiszen az MNB valódi fő célja a minél erősebb gazdasági növekedés, illetve az államadósság csökkentése, ami pedig minél negatívabb reálkamatokkal érhető el a leggyorsabban.