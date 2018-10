Fokozódik az izgalom - vajon mit talál ki Banksy a ledarálás után?

Izgalommal várjuk az árverést, de ha történni fog valami, az nem ismétlés lesz

Rendkívül óvatosak leszünk. Biztonsági berendezést helyeztünk el, de diszkrét, rejtett, a lehető 'leglazább' lesz. Nem lesz tíz gorilla minden teremben

- vélte Arnaud Oliveux, az eladással megbízott szakértő. A számos árverésre kerülő mű között három szitanyomat és egy tárgy (ecsetet tartó patkány) is szerepel.Október elején nagy vihart keltett a művészeti világban a grafittiművész egyik alkotása, amely félig bedarálta magát a keretbe rejtett iratmegsemmisítővel az után, hogy 1,042 millió fontos (381 millió forint) áron elkelt. Banksy egyik leghíresebb művének akrilfestékkel készült reprodukciója egy szív formájú, piros léggömböt felengedő kislányt ábrázol.A rejtőzködő bristoli művész, aki szerint az egész műnek meg kellett volna semmisülnie, akciójával a műkereskedelem eltorzulását kívánta bírálni. A kép ára ennek ellenére tovább emelkedett, meghaladta a kétmillió eurót (646 millió forint).Feltételezések szerint Banksynek lehettek a teremben cinkosai, akik működésbe hozták a Lány léggömbbel önmegsemmisítéséhez szükséges gépezetet, esetleg maga Banksy indította be azt.- mondta az Artcurial szakértője.Banksy alkotásait már most is nagy érdeklődés övezi az aukciósház elegáns kiállítótermében. Oliveux szerint ezúttal a keretekkel nem lehet probléma, most egészen keskenyek, nem úgy, mint a Lány léggömbbel vastag fakerete.Az Instagramra Banksy aláírásával feltett üzenetben megerősítették, hogy az október elejei árverésen az akciósház nem volt beavatva a turpisságba. Az árverés után a YouTube videomegosztóra feltett felvételen Banksy közölte, hogy a képnek nem félig, hanem teljesen meg kellett volna semmisítenie magát. Állítása szerint a "próbák" alatt a darálás minden esetben működött. A kísérletekről is feltett képeket, amelyek szerint a reprodukciók teljesen felcsíkozva kerültek ki a gépből.A Sotheby's megerősítette, hogy a vásárló a félig bedarált képet is megvette. Az alkotásnak a Love in the bin (Szerelem a kukában) új címet adták.A vásárló, egy nevének elhallgatását kérő európai műgyűjtőnő elmondta, hogy először sokkolták a történtek, majd lassan felfogta, hogy "a művészettörténet egy darabjának" tulajdonosa lesz.