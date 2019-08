Mutatunk egy számot arról, hogy mennyire abszurd a Brexit-komédia

Tegyük fel ezek után magunknak a kérdést: vajon a britek mekkora része gondolja azt, hogy Nagy-Britannia október 31-én (vagy előbb) elhagyja az EU-t?

27%

Nagy vonalakban a Brexit helyzete a követező: október 31-én eldől, hogy a britek egy megállapodással, vagy megállapodás nélkül lépnek ki az EU-ból, vagy esetleg egy újabb hosszabbítással ragadnak bent a "se veled, se nélküled" kapcsolatban.A megállapodással történő kilépés esélye kicsi, hiszen a brit politika meg nem képes mögé többséget kovácsolni, az EU meg nem hajlandó a mostani tervezetet újratárgyalni. A hosszabbítás sem túl valószínű kimenet: a brit kormányzó párt és az EU is többször kijelentette, hogy október 31. a legeslegvégső határidő. Sőt, a Brexit körüli huzavonába belefáradt briteknél az utóbbi hónapokban azok a politikai erők izmosodtak leginkább, akik gyors lezárást ígértek. Nigel Farage Brexit pártja a megállapodás nélküli kilépéssel kampányolva nyerte magát agyon az EP-választáson, a friss miniszterelnök Boris Johnson népszerűsége pedig felfelé száguld, mert a mindenáron való kilépést hirdeti.A Yougov júliusi felmérése ( pdf ) szerint ez az arányIgen, a megkérdezett britek mintegy negyede gondolta azt, hogy októberig kilépnek az EU-ból. 56% azt gondolta, hogy ezután is EU-tag lesz az Egyesült Királyság, 16% nem tudott válaszolni. A felmérés időpontjában ugyan Johnson még nem volt miniszterelnök, de mindenki számára világos volt, hogy ő a biztos befutó. Ráadásul Johnson a vetélytársaitól pontosan azzal különböztette meg magát, hogy még a követező óvatoskodást is félretéve hangoztatta: október 31-én bármi áron kivezeti az EU-ból Nagy-Britanniát.Ha már a közvélemény-kutatásoknál tartunk, még egy pár adat: az utolsó felmérés szerint egy esetleges új népszavazáson a britek 45%-a a maradásra, 41%-a a kilépésre szavazna. Egy másik felmérés szerint a britek 47%-a gondolja, hogy rossz döntés volt a kilépés, 40%-uk szerint helyes volt.