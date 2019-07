Nagy bajba kerülhet Magyarország egykori megmentője - Érik az újabb melléfogás?

A Franklin Templeton zászlóshaója, a 33 milliárd dollárt kezelő Global Bond Fund megduplázta az amerikai állampapírok short pozícióját a második negyedévben, az átlagos futamidő mínusz 2,82 év volt az alapban - számol be róla a Bloomberg. A lépés nem meglepő, hiszen az alap az elmúlt két évben folyamatosan minden negyedévben megduplázta short állományát, amit úgy tud végrehajtani a piacon, hogy az állampapírok elleni kamatcsere-ügyleteket vásárol.Annak fényében viszont meglepő a stratégia, hogy a piac többsége inkább a hozamok csökkentésére számít részben amiatt, hogy a Fed várhatóan csökkenti majd az alapkamatot. Hasenstab azonban eddig sem ült fel a piaci hullámokra, közismerten kontrariánus befektető, aki szeret szembe menni az általános vélekedéssel. Most pedig azt gondolja, hogy az amerikai gazdaság fundamentumai a hozamok emelkedését indokolják, és csak idő kérdése, hogy kifizetődjön a befektetése.Eddig mindenesetre nem jött be az amerikai állampapírok ellen fogadás, hiszen a Total Bond Fund az idén a versenytársak 80 százalékát alulteljesítette még úgy is, hogy 4,2%-os hozamot tudott felmutatni. Az alap nettó vagyona pedig az elmúlt egy évben 3,3 milliárd dollárral csökkent részben a gyenge teljesítménynek köszönhetően.Idén februárban a Bloombergnek Hasenstab azt mondta, hogy szerinte a Fed idén is szinten tartja majd az alapkamatot, emiatt pedig az amerikai tízéves hozam 4% fölé emelkedhet. Jelenleg 2,1%-on van, és per pillanat esélyesebbnek tűnik egy kamatvágás két hét múlva. A piac legalábbis biztosra veszi a lazítást, csak az a kérdés, hogy 25 vagy 50 bázispont lesz-e a lépés mértéke. Az utóbbi hetekben a Fed döntéshozói is elkezdték óvatosan felkészíteni erre a piacot, így ma már az lenne a meglepetés, ha nem csökkenne az amerikai kamatszint.