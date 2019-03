Nagy bajban a törökök: mély recesszióba csúszott a gazdaság

Szezonálisan kiigazítva 2,4 százalékkal esett vissza a negyedik negyedévben a török GDP a harmadik negyedévhez képest. Éves összevetésben 3 százalék volt a csökkenés 2017 negyedik negyedévéhez képest. A harmadik negyedévben már 1,6 százalékos visszaesést produkált Törökország, így a mostani adattal recesszióba süllyedt a gazdaság.Szakértők szerint attól kell tartani, hogy a talpra állás lassú és fokozatos lesz csak, miután a külföldi tőke továbbra is távol marad az országtól, a vállalatok és a háztartások pedig hiteleiket igyekeznek leépíteni ahelyett, hogy fogyasztásukat élénkítenék. Tavaly a negyedik negyedévben a magánfogyasztás 8,9 százalékkal zuhant, miközben a gazdaság az egész évben így is 2,6 százalékkal nőtt. Berat Albaryak pénzügyminiszter kommentárja szerint viszont a nehezén már túlvan az ország, innen gyors kilábalás jöhet, amit elsősorban az export és a turizmus támogathat.A török vezetésnek politikailag is kellemetlen a gazdaság esése, hiszen március 31-én választásokat tartanak, ami újabb négy évre bebetonozhatja Recep Tayyip Erdogan hatalmát. A kormányzat mindent meg is tesz a növekedés élénkítése érdekében, az állami bankokat például intenzívebb hitelezésre kérték, illetve feltőkésítették.