Nagy botrány lehet Merkel húzásából - Kitiltott személlyel találkozott

Mit keres egy olyan orosz tábornok Berlinben, akit az ukrajnai konfliktusban játszott szerepe miatt kitiltottak az Európai Unióból - teszi fel a kérdést csütörtöki számában a Bild című német tömeglap.A lap azzal kapcsolatban ír erről, hogy kedden Angela Merkel kancellár és Heiko Maas külügyminiszter fogadta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert és Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnököt.- fogalmazza meg kérdését a lap, amely kiemeli: Geraszimov szerepel az EU szankciós listáján, vagyonbefagyasztást rendeltek el ellene, és elvileg nem utazhat be az Európai Unióba.A Bild azt írja, hogy a hivatalos álláspont az, hogyEmellett a lap szerint arról is, hogy hogyan lehet az iráni támogatású erőket távol tartani Szíriában Izraeltől. Lavrov és Geraszimov egyenesen Izraelből érkezett Berlinbe - jegyzi meg a Bild.A lap arra is kitér, hogy Moszkva valamivel közlékenyebb volt, mert ott azt tudatták, hogyAszad "diktátor" Szíriájába, akinek a rémtettei elől százezrek menekültek Németországba - teszi hozzá a lap. A Bild azt is írja:A német kormány a lap szerint egy törvényi kivétel alkalmazásával tette lehetővé, hogy Lavrov és Geraszimov Berlinbe látogathasson. Ennyire fontos volt számukra a találkozó, amelynek tartalmáról hallgatnak - húzza alá a Bild.Ez a szűkszavúság gyanússá teszi a dolgot - fogalmazott a Bildnek Bijan Djir-Sarai, a Szabad Demokrata Párt külpolitikai szakértője. Azt is kifogásolta, hogy a találkozót nem jelentették be előre, csak utólag értesült róla a nyilvánosság. Omid Nouripour a zöldektől azt mondta: szinte hihetetlen, hogy a kormány hivatalosan meghív Berlinbe olyanokat, akik uniós beutazási tilalom alatt állnak, és felfoghatatlan, hogy a kormány nem ad tájékoztatást a megbeszélések okairól és tartalmáról. Nouripour tudatta, hogy a parlament foglalkozni fog az üggyel.