Nagy megszorítást vár el már idén az olasz kormánytól az Európai Bizottság

Mi az eljárás lényege?

Ha a kormány nem változtat fiskális politikáján, a deficit idén a GDP 2,4 százalékára, 2020-ban pedig 3,6 százalékára emelkedik a Bizottság előrejelzése szerint.

Az Európai Bizottság tegnap tette közzé az európai szemeszterhez kapcsolódó országspecifikus ajánlásait (a Magyarországnak szóló ajánlásokról bővebben itt írtunk) és az Olaszország kapcsán valóban úgy döntött a testület, hogy adósságalapú túlzottdeficit-eljárás megindítását javasolja a pénzügyminiszteri testületnek, amely majd néhány hét múlva ülésezik. Addig még van ideje tehát az olasz kormánykoalíciónak elkerülni az eljárás elindítását.Az EU stabilitási és növekedési paktumának értelmében a tagállamok költségvetési hiánya nem haladhatja meg a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát, az államadósság pedig nem lépheti át a GDP 60 százalékát. Az uniós szerződések szerintOlaszország államadóssága tavaly 2300 milliárd euróra, a bruttó hazai termék 132,2 százalékra rúgott, ami a második legmagasabb arány volt az EU-ban. Az uniós bizottság előrejelzése szerint ez az arány idén 133,7 százalékra, 2020-ra pedig 135,2 százalékra emelkedik. Ráadásul a költségvetés strukturális hiánya 2015 óta minden évben nőtt.Mindez pedig ellentétben áll a Rómával tavaly megkötött kompromisszummal, amely alapján az uniós bizottság kivételesen megengedte Olaszországnak, hogy strukturális hiányát, annak csökkentése helyett változatlan szinten tartsa, ami optimális gazdasági növekedési feltételek mellett adósságcsökkenést jelentett volna. Az olasz gazdaság növekedése az uniós előrejelzések szerint idén nem éri el az egy százalékot sem, az elmúlt negyedévekben nulla közeli volt a növekedés.Az uniós bizottság ajánlására a pénzügyminiszteri tanács indíthatja el a túlzottdeficit-eljárást, amelynek során az érintett országnak az általa vállalt korrekciós intézkedéseket és politikákat tartalmazó tervet kell benyújtania, a megvalósításra vonatkozó határidőkkel együtt. Az ajánlások alkalmazását elmulasztó euróövezeti országok akár a GDP 0,2 százalékát is elérő bírsággal sújthatók. Olaszország esetében a bírság nagyjából 3,5 milliárd euróra rúghat.A pénzügyminiszteri tanács a június közepén vagy a július elején esedékes ülésén foglalhat állást az Európai Bizottság javaslatáról. Eddig egyetlen EU-tagállamot se sújtottak bírsággal a túlzottdeficit-eljárás keretében.Valdis Dombrovskis a tegnapi bejelentések után ma a vezető olasz lapban is megerősítette:Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy az olasz kormány által tervezett egykulcsos adóreform ezzel ellentétben nagy deficitnövelő lenne és így további adósságnövekedéshez járulna hozzá.Az olasz kormánykoalíciót alkotó két párt, a Matteo Salvini vezette Liga és a Luigi Di Maio által vezetett Öt Csillag Mozgalom közöttEzt az EP-választások eredménye is fokozta, hiszen Salvini pártja sokkal jobb eredményt ért el az eredetileg a kormány fő erejét adó Öt Csillaghoz képest, így a kormány stabilitása is erősen kérdéses, főként annak tükrében, hogy most jelentős megszorítást vár el a lazítással kampányoló fő erőktől az Európai Bizottság.