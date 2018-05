Nagy terven dolgozik a francia és a német pénzügyminiszter

A francia és a német pénzügyminiszter Szófiában jelentette be, hogy az EU júniusban esedékes, következő csúcstalálkozójára elkészíti azt a tervet, amely ugyan az euróövezet valutáris működésének reformjára irányul, de közvetve gondoskodik az egész Európai Unió pénzügyi stabilitásának javításáról is. A terv részleteit az elkövetkező napokban Berlinben dolgozzák ki, ennek érdekében Bruno Le Maire összeül Olaf Scholzcal, de jól értesült források nem zárják ki, hogy esetleg Angela Merkelt is felkeresi, mert a kancellár az elmúlt hónapokban komoly fenntartással nyilatkozott a francia elnök igencsak nagyratörő pénzügyi reformelképzeléseiről.Emmanuel Macron ugyanis már tavaly indítványozta közös költségvetés kialakítását a valutaegységet alkotó országok számára, és ezen túlmenően szóba hozta közös európai pénzügyminiszteri tisztség létesítését is. Egyelőre azonban a francia és a német pénzügyminiszter Berlinben csupán az Európai Stabilitási Mechanizmus reformjáról tanácskozik, amellyel az euróövezet valutáris müködőképességét akarják még jobban megerősíteni, valamint a tagállamokat érintő pénzügyi támogatási programokat az eddiginél hatékonyabbá tenni.Szófiában az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek félhivatalos értekezletén Bruno Le Maire és Olaf Scholz nem titkolta, hogy a terv távolabbi célja a stabilitási mechnizmus fokozatos tovább fejlesztése a Nemzetközi Valutaalaphoz hasonló Európai Valutaalappá.Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, utalva az euróövezet pénzügyi reformtervére, úgy vélte, hogy a még nemzeti fizetőeszközt használó uniós tagállamok esetében az érdemi felzárkózáshoz nem elegendő csupán az euró bevezetéséhez szükséges feltételek betartására összpontosítani, hanem a termelékenységet, a foglalkoztatást, a befektetések ösztönzését, valamint a modern technológiai fejlesztéseket elősegítő strukturális reformok érdekében meg kell hagyni a tagállamok számára a mozgásteret.