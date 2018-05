Nagyon bejött a MÁV rezsicsökkentése

Az idei első negyedévben 34,6 millió belföldi útra váltottak jegyet a MÁV-START-nál, ez 1,3 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest - közölte a társaság a lap érdeklődésére.Az igazi nagy eredmény nem is itt, hanem az automatás és az online vásárlások alakulásában látszik. A jegykiadó automatákon 2018 első három hónapjában mintegy 1,5 millió vásárlást bonyolítottak le, ez 22 százalékkal haladja meg a 2017-es év hasonló adatait. Az online értékesítés még látványosabban lőtt ki: januártól márciusig 740 ezernél is több ilyen vásárlást regisztráltak, ez 76 százalékos növekedés éves alapon.A papírspórolás szempontjából külön jó hír, hogy 660 ezer vásárlásnál e-vonatjegyet választott az utazóközönség, vagyis nem történt nyomtatás. Ez a szám az előző évinek több mint a duplája, a növekedés mértéke 120 százalékos.A MÁV múlt év végén jelentette be, hogy decembertől az automatánál vásárolt jegyekre 5, az online megvett jegyekre pedig 10%-os kedvezményt vezet be.