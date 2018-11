Nagyot dobott Magyarország, így nem lesz gond az adóssággal

A 72,8 százalékos adósságráta 2008 negyedik negyedéve óta a legalacsonyabb, akkor a válság közepén felvett IMF-hitel dobta meg hirtelen a bruttó adósságrátát, így nőtt 71,6 százalékra. Vagyis már csak bő egy százalékpont kellene ahhoz, hogy elérjük az IMF-csomag előtti szintet ebben a mutatóban is. Az utóbbi negyedévekhez hasonlóan most is csak az Eximbankkal együtt számított adóssággal számolunk, hiszen mostanra a magyar hatóságok is elismerték, hogy elveszítettük az Eurostattal szemben az elszámolási vitát. Csak érzékeltetésként, az Eximbank nélkül 70,9% lenne a bruttó adósságráta.

2017 végén 73,3% volt a bruttó adósságráta, vagyis a mostani érték azt is szinte biztossá teszi, hogy az év végén csökkenő adósság is összejöhet idén, hacsak nem történik valami rendkívüli a hátralévő három hónapban. A mostani egy százalékpontnál nagyobb adósságcsökkenésre a tavalyi harmadik negyedév óta nem volt példa. Tavaly egyébként a negyedik negyedévben további 0,9 százalékponttal csökkent az adósságráta. Ráadásul a most közölt előzetes adatokban még csak becsült GDP-számmal kalkulált az MNB, a múlt héten megjelent hivatalos adatok szerint pedig a vártnál jobban teljesített a magyar gazdaság, vagyis a felülvizsgálat után jó eséllyel még lejjebb kerülhet a szeptemberi adósságráta.Az intenzív adósságcsökkenés továbbra is elsősorban a növekedésnek köszönhető, az adósság összege a harmadik negyedévben is tovább emelkedett. A 28 927 milliárd forintos összeg 184 milliárddal haladta meg a három hónappal korábbit, az év eleje óta pedig majdnem 1600 milliárd forint a növekedés.A hétfő reggel közölt statisztikából az is kiderül, hogy az államháztartás finanszírozási képessége a negyedéves GDP 0,5 százaléka volt a harmadik negyedévben, ezzel a négy negyedéves átlag 2,2 százalékos deficitet mutatott. Mindezt úgy, hogy a tavalyi negyedik negyedév 7,5 százalékos deficitet tartalmazott. Vagyis az szinte biztosra vehető, hogy teljesíthető az idei évre kitűzött 2,4 százalékos hiánycél, ha pedig a kormány nem költekezik ész nélkül az év végén, akkor ez alatt is lehet az érték.A háztartások nettó finanszírozási képessége 2018 harmadik negyedévével záruló egy évben a GDP 6,2 százaléka (2514 milliárd forint) volt, 2018 harmadik negyedévében pedig a negyedéves GDP 4,9 százalékát tette ki (524 milliárd forintot) - olvasható a jegybank közleményében. A háztartások pénzügyi eszközei közül ebben a negyedévben tranzakcióból eredően jelentős mértékben növekedtek a készpénz, a folyószámla betétek, a központi kormányzat által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,és kisebb mértékben a részvények és részesedések, a biztosítástechnikai tartalékok és az egyéb követelések, ugyanakkor a belföldi befektetési jegyek és a lekötött betétek csökkentek.