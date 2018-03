Nagyot fordult a világ - Veszélyben az eddig ismert Németország

A német gazdaság csúcsformában van: az ország GDP-növekedési üteme tavaly hatéves csúcsra gyorsult, az export és a lakossági fogyasztás nagyon pörög, miközben - részben az Európai Központi Bank extrém laza monetáris politikájának köszönhetően - a költségvetés 2017-ben már negyedik éve többletes, az államadósság pedig meredeken csökken.Németország sikertörténetében azonban a felszín alatt van egy probléma, aminek a jövőben egyre súlyosabb következményei lesznek. Ez a probléma számunkra sem ismeretlen, hiszen a munkaerőhiányról van szó. A német munkanélküliségi ráta 3,6%-on áll, ami az ország újraegyesítése óta a legalacsonyabb érték.

Az elöregedő társadalom - a krónikus munkaerőhiánnyal együtt - nem csak azért fenyegeti Németország jövőjét, mert nem lesznek munkáskezek, amelyek az ország iparát (és szolgáltatószektorát) működtetik, hanem azért is, mert súlyos generációs válságot idézhet elő a közeljövőben a német gazdaság gerincét jelentő, családi tulajdonú kis- és középvállalkozásoknál.

A német kereskedelmi és iparkamara nemrég végzett, 24000 céget érintő közvélemény-kutatásának eredménye szerint mintegy 1,6 millió betöltetlen pozíció van jelenleg az országban, ami folyamatosan növekszik. A szervezet megállapítása szerint a szakképzett munkaerő hiánya súlyos veszélyt jelent hosszabb távon a német gazdaság növekedésére nézve, amit tetéz a gyorsan öregedő népesség ténye. Egyes becslések szerint a munkaképes korú lakosság 2025-re várhatóan 0,5%-kal, 2030-ra pedig 0,7%-kal csökkenhet, amit a szakképzett munkavállalók - például Kelet-Közép-Európából történő - beáramlása sem fog tudni megakadályozni.A munkaerő-piaci és demográfiai folyamatokat elnézve nem meglepő, hogy a németországi munkavállalók (és velük együtt a szakszervezetek) bértárgyalási alkupozíciója az elmúlt időszakban látványosan megerősödött. Az, illetve rugalmasabb időbeosztást a tagok számára. Ez egyrészt üdvözlendő, hiszen a bérek emelkedése az euróövezet legnagyobb gazdaságában segíthet az inflációnak is visszatérni az Európai Központi Bank 2%-os céljához, másrészt viszont a jövőben gondot okozhat Németország számára, hiszen az ország versenyképességének egyik fontos alappillérét veszélyezteti.. Ezek a helyi vállalkozások jelentik a KfW állami tulajdonú kereskedelmi bank szerint a német gazdaság motorját, mivel, termékeik pedig világszínvonalúak, így nagyban hozzájárulnak Németország globális versenyképességéhez.A Financial Times riportjában példaként felhozza a világ legnagyobb útépítési felszereléseket gyártó vállalatát, a Wirtgen Groupot, illetve az azt vezető testvérpárt, Jürgen és Stefan Wirtgent, akik rövidesen nyugdíjba vonulnának, gyerekeik azonban még túl fiatalok a cég vezetéséhez. Mire bármelyik utód elég időssé és tapasztalttá válna, ők már legalább 75 évesek lesznek. Nyilvánvaló, hogy egy ekkora terhet nem tudnak addig a vállukon cipelni.Az eset nem egyedülálló. A KfW felmérése szerint a következő két évben minden ötödik családi tulajdonú kkv-nál napirendre fog kerülni az utódlás kérdése, az esetek 58%-ában van azonban csak meg a potenciális utódjelölt, illetve került már kiválasztásra. A maradék 42%-ból 25%-nál még csak terv sincs, illetve el sem kezdődött a keresés, 17%-nál pedig már keresik az utódot, de egyelőre nincs meg.

A Mittelstandon olyan öröklési hullám fog átsöpörni a következő években, amely teljesen megváltoztathatja a gazdaság képét.

Nem jó ötlet alábecsülni a családi tulajdonban lévő német kis- és középvállalkozásokat, még akkor sem, ha komoly utódlási kihívással állnak szemben.

- fogalmazott Jörg Zeuner, a KfW vezető közgazdásza.Mivel ezen vállalkozások többsége világszínvonalat képvisel, és saját szegmensében gyakran piacvezető szereplő, nem meglepő, hogy külföldi befektetők sora várja a lehetőséget, hogy megvásárolhassa őket. Ez persze nem lesz egyszerű, a családi kézben lévő kkv-k tulajdonosainak jelentős része ugyanis nem szívesen válna meg attól a vállalkozástól, ami már generációk óta szülőről gyerekre száll. Különösen elzárkóznak a külföldi magántőke-befektetőknek történő eladástól, akiket gyakran csak sáskának neveznek: ennek egyik oka a bizalmatlanság, miszerint a jövőbeli tulajdonos ugyanúgy szívén fogja-e viselni a dolgozók sorsát, mint ahogy ők tették.Mivel a demográfiai adottságokon nem lehet változtatni, a cégvezetők sokszor kénytelenek a kisebbik rosszat választani, így fordulhatott elő például a riportban szereplő Frank Hill cégével, a Bühler & Sell-lel, hogy két dolgozó kezébe került az irányítás és a tulajdonjog. Az ilyen kivásárlás pozitív abból a szempontból, hogy az alkalmazottak ismerik a cég helyzetét, a munkavállalókat, illetve az ügyfeleket is, így nem kell bizalmi válságtól tartani.Bár kevés, potenciális örökös nélküli kkv vezetője fontolgatja komolyan vállalkozása bezárását, legrosszabb esetben így is 300 ezer kkv lehet érintett a következő négy évben, ezzel pedig mintegy 1,6 millió munkahely kerülhet veszélybe. Persze nem mindenki ilyen pesszimista: Edith Weymayr, Németország második legnagyobb kereskedelmi bankjának, a Commerzbanknak egyik vezető tisztviselője az FT-nek nyilatkozva elmondta, hogy a német kkv általában nagyon profin kezelik az ilyen örökösödési problémákat és ez most sem lesz másképp.- fogalmazott Weymayr.