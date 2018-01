Napokon belül kiderül, hogyan zárta a világ 2017-et

Szokás szerint a hónap első munkanapján érkeznek a feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek, ez az Újév miatt mostlesz. Számunkra a legfontosabb persze a magyar adat lehet, reggel kilenckor közli az MLBKT, hogy a novemberi 58,6 pontról merre mozdult a konjunktúramutató. Ez a negyedik negyedéves gazdasági növekedés szempontjából sem irreleváns. Ma egyébként a világ többi részén is hasonló adatra figyelhetnek a befektetők: hajnalban Kínából, délelőtt Európából, a nap második felében pedig a tengerentúlról jönnek a jelentések.

reggel közli a KSH a kormányzati szektor harmadik negyedéves egyenlegét. Ebből a fő számok (államháztartási hiány, GDP-növekedés stb.) már ismertek, legutóbb az MNB publikálta a pénteki pénzügyi számlák keretében, azonban most részletes számokat is közöl majd a statisztikai hivatal. Amerikában magyar idő szerint este közlik a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét. Mint ismert, a jegybank decemberben újabb 25 bázisponttal emelte a kamatot a várakozásoknak megfelelően. A jövőbeli lépésekről valószínűleg nem a jegyzőkönyvben számolnak majd be, de az igazán éber befektetők sosem veszítik szem elől ezeket a dokumentumokat.A magyar jegybankreggel közli a hitelintézetek november végi mérlegét, illetve a kamatok legfrissebb alakulását. Ezekben a szokásos havi adatokban várhatóan nem tartogat komoly információt az MNB, de például az érdekes lehet, hogy novemberben is nettó állampapír-vásárlók voltak-e a bankok. A KSH pedig a munkanélküliség novemberi számaival áll elő nem sokkal utána. Az ÁKK csütörtök délelőtt tartja az új év első kötvényaukcióját a keddi kincstárjegy-értékesítés mellett. Ez egyrészt a meghirdetett mennyiség miatt lesz érdekes, hiszen az év elején rendszeresen megemelik ezt, másrészt az év egyik nagy kérdése lesz, hogy tudnak-e tovább csökkenni a hosszú hozamok az MNB akaratának megfelelően. Amerikában csütörtökön jön ki az ADP-index, ami a magánszektor foglalkoztatásának változását jelzi.reggel itthon egy kisebb súlyú statisztika marad a KSH-tól az ipari termelői árakról, az EU-ban viszont az előzetes decemberi inflációs adat okozhat piaci reakciókat is, illetve a nap második felében érkezik az amerikai munkanélküliségi statisztika, ami egyre kevésbé érdekes a Fed kamatpolitikája szempontjából.