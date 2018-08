Négyhavi csúcsra ugrott Trump idő előtti eltávolításának esélye

Jelenleg 66%-osra teszi az egyes fogadóirodák árazása alapján ennek esélyét az oldal, de amint az alábbi ábrán látjuk, ez még mindig jóval magasabb, mint Trump elnökségének első egy évében jellemző 45-50% körüli érték.

A Predictwise összesítő modellje szerint a Trump volt ügyvédje által adott keddi vallomás (amelyben bűncselekménnyel vádolta meg Trumpot), illetve egyéb jogi fejlemények (pl. elítélték kampánytanácsadóját) együttazaz négyhavi csúcsra ugrott az idő előtti eltávolítás esélye (az amerikai törvényhozásban meginduló alkotmányos felelősségre vonási eljárás hatására).A mindenkori maximumot, közel 80%-ot idén július elején érte el a valószínűség, aztán a Trump-Putyin csúcstalálkozó eredménye (Trump nyilvánosan is kétségbe vonta az amerikai titkosszolgálatok vizsgálati eredményét az oroszok 2016-os amerikai elnökválasztásokba való beavatkozásáról) hatására 70% körülig esett a valószínűség.Amint alább láthatjuk: közben(ehhez fontos előfeltétel lenne, hogy a demokraták a most novemberi időközi választáson átvegyék a Képviselőház és a Szenátus irányítását is, amelyre együttesen is van esély).

A Predictwise idősorát nemcsak politikai, hanem piaci elemzői körökben is kiemelten figyelik. Ezt jelzi, hogy a Nordea Bank a ma kiadott helyzetelemzésében az alábbi ábrához fel is használta. Az ábra azt érzékelteti, hogyA politikai bizonytalanság a biztonságos menedéknek tartott 10 éves államkötvény felé terelte a tőkét, azaz süllyedt a kötvényhozam, amit az elemzés szerint más befektetők a romló amerikai gazdasági környezet, a közelgő amerikai recesszió, és a mindezek miatt a laposodó hozamgörbe egyik bizonyítékaként azonosítottak. A Nordea szerint így az amerikai hozamgörbe alakulása fokozódó értelmezési nehézségeket okoz a piacon, mert

nem várható, hogy ha elindul az elnök ellen a felelősségre vonási eljárás, akkor összeomlanának a részvénypiacok.

A Politico saját piaci-befektetői körképében emellett arról ír, hogy Trump tegnapi kijelentésével ellentétbenA megszólaló szakértők szerint inkább további emelkedés lenne esélyes, ha tényleg el is távolítanák az elnökön, hiszen a hevesen twittelő Trump, az önmaga által okozott volatilitás helyett egy kiszámíthatóbb személy lépne a helyébe (a jelenlegi alelnök Mike Pence). Ezzel párhuzamosan pedig a Trump által már áterőltetett adócsomag és pénzügyi dereguláció hatályban maradna, így mindez a Wall Street számára az aranyidőket hozná el. Az egyik megszólaló azonban azt is megjegyezte: