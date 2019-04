Néhány héten belül olyan döntés jön, ami Magyarországra is csapást mérhet

Mi történik Németországban?

A negyedik negyedéves német GDP-növekedés talán sokaknak kellemetlen meglepetést okozott, azóta a részletes adatokból kiderült, hogy az előző negyedévhez képest csak a készletek leépítése 0,6 százalékpontos hatással volt, ez pedig

Mi lesz, ha Trump kiveti a vámokat?

Látható, hogy a német gazdaság 2018 nyarán húzta be a kéziféket, amiben sok más tényező mellett szerepe volt az autóipar gyengélkedésének. Persze a német gazdaság nem csak az autóiparról szól, de a szektor súlya nem elhanyagolható, hiszen az összes foglalkoztatott 2%-át adja. Ha ehhez hozzávesszük a második és harmadik körös hatásokat, akkor a német gazdaság 7-8 százaléka függhet az autóipartól valamilyen módon. Az exportban pedig még nagyobb a szektor szerepe, a Németországban készült autók 70-80 százalékát kivitelre termelik.Tavaly nyáron azzal indult a német autóipar vesszőfutása, hogy néhány városból elkezdték kitiltani az elavult dízelmotorokat, ami akár ötmillió autót is érinthet. Mostanra látszik, hogy a komolyabb kitiltásból semmi sem lesz, lehet, hogy teljesen meghátrálnak a német önkormányzatok. Közben viszont az új károsanyag-kibocsátási standardokra való átállás komoly csúszást okozott a termelésben és a szállításokban.Emellett más tényezők is nehezítik az iparágat, mint a kínai gazdaság lassulása vagy az amerikai-kínai kereskedelmi háborúval kapcsolatos félelmek. Ezek ugyanakkor messze nem olyan súlyosak, mint ami a válságforgatókönyvekben szerepel. Igaz ugyan, hogy Kínában két évtized után először kevesebb autót adtak el, de a német gyártók még növelni is tudták forgalmukat - emeli ki az ING. A bank szakemberei szerint a kínai lassulás valóban jelentős kockázat a német autógyártók számára, de a nemrég bejelentett fiskális stimulussal sikerülhet stabilizálni a növekedést, ráadásul még bőven vannak tartalékok a kínai piacban, hiszen száz emberre mindössze 14 autó jut szemben például a német 56-tal.A sok bizonytalansági tényező közül mégsem Kína miatt kell aggódni elsősorban, hanem az amerikai importvámok miatt. Donald Trumpnak május közepéig kell döntenie arról, hogy az egyelőre titkos jelentés után kiveti-e a vámokat az európai autókra. Az elnök három dolgot tehet: vámokat vet ki, nem lép semmit vagy tárgyalásokat kezd az EU illetékeseivel, amire 180 napja lenne. Az elemzés szerint a vámok nem is elsősorban Németországra lennének hatással, mivel a három legnagyobb gyártó az Amerikában eladott autók több mint felét más országban gyártja.A német Ifo gazdasági kutatóintézet korábbi elemzése szerint egy 25%-os importvámmal számolva a német GDP 0,16%-kal csökkenne, az autóipar beágyazottsága miatt az ING szerint ennél súlyosabbak lehetnek a hatások. Ugyanakkor a bank szakemberei azt gondolják, hogy az amerikai vezetés ameddig lehet, addig "lebegtetni" fogja a vámokat, vagyis nem biztos, hogy a gyakorlatban is bevezetik azokat.

Klikk a képre!

Az ING ábráján látszik, hogy az egész világon Magyarország a harmadik legérintettebb ország lenne az export alapján, csak Mexikó és Kína előzne meg.

Az ING elemzése elsősorban azt vizsgálja, milyen hatással lenne a kelet-közép-európai országokra az, ha Donald Trump amerikai elnök védővámokat vetne ki az európai autókra. A régió országainak közvetlen kitettsége viszonylag alacsony az amerikai autópiacon, de Németországon keresztül a közvetett hatás jóval nagyobb.

Klikk a képre!

Az egyes országok fő exportpiacai alapján a magyar-amerikai közvetlen kapcsolatok nem kimagaslók, de a német autóiparon keresztül begyűrűzhetne a vámok hatása.

a bank számításai szerint az esetleges vámok 0,2 százalékkal vetnék vissza a magyar GDP-növekedést, ami Európában a legnagyobb mértékű csökkenés lenne.

Az ING szerint több oka is van annak, hogy Magyarország lenne a leginkább érintett egy amerikai vámháború esetén. Egyrészt a magyar autóipar a GDP 5%-át állítja elő és a foglalkoztatás 4%-áért felel. A termelés nagy része ráadásul a német gyártókhoz kapcsolódik, az itt készült autók 90 százalékát pedig exportálják. A kivitelen belül 10 százalék megy az USA-ba, ígyA magyar autóipar sajátosságai azonban nyújthatnak egy kis menedéket: az Audi és a Mercedes is elsősorban a luxus kategóriában termelnek, ami kevésbé árérzékeny. Éppen ezért a vámok sem sújtanának annyira, mint mondjuk a középkategóriás autókat gyártó országokat.A kelet-közép-európai régió és Németország ipari termelésében sok hasonlóság fedezhető fel, ennek ellenére a régió országai egyelőre nem érezték meg a német ipar gyengélkedését - állapítja meg a Morgan Stanley nemrég készült elemzése. Ez elsősorban a belső fogyasztásnak és az ipar szerkezetének köszönhető az amerikai befektetési bank elemzői szerint.A Morgan Stanley szakértői abban egyetértenek, hogy a régióban Magyarországot érintenék leginkább az amerikai védővámok a közvetlen hatások miatt. Ha azonban hozzávesszük a nemzetközi beszállítói hálózatokat, akkor a többi kis, nyitott gazdaság (például Csehország) sincs sokkal jobb helyzetben. Az elemzés szerint egy 22,5 százalékos vám az európai autók esetében 0,25 százalékponttal fékezhetné a magyar gazdasági növekedést, Csehország hasonló mértékben lenne érintett, míg a lengyeleknél valamivel kisebb, mínusz 0,15 százalékpont lenne a hatás.