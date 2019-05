Néhány órán belül kritikus adat érkezik, amibe a forint is beleremeghet

Idén márciusban a februári 3,1%-ról 3,7%-ra gyorsult az éves inflációs ütem Magyarországon (jelentős részt az üzemanyagárak emelkedése miatt), ami mindössze 0,1 százalékpontra volt a tavaly októberi közel hatéves csúcstól. A márciusi adatban azonban talán még nagyobb meglepetést okozott az , hogy az éves maginflációs (vagyis a kevésbé ingadozó árú termékek árváltozását követő) index értéke 3,5%-ról 3,8%-ra, hatéves csúcsra ugrott. Az adatokból látszott, hogy nem csupán a dohánytermékek és alkohol jövedéki adójának emelkedése, hanem a fokozódó belső árnyomás jellemzi a magyar gazdaságot, ami egyre feljebb tolta az utóbbi hónapokban az inflációt.

Ezt a következtetést lehetett levonni a Magyar Nemzeti Bank által a KSH után közzétett alapfolyamat-mutatókból is. Az MNB által leginkább figyelt, éves adószűrt maginflációs index értéke tovább emelkedett a februári 3,2%-ról 3,5%-ra. Ez több mint tíz éves csúcs, legutóbb ugyanis 2008 decemberében tartózkodott magasabban ez a mutató. Az alapfolyamat-mutatók elmúlt hónapokban tapasztalt gyors emelkedése önmagáért beszél (alább az ábra): a dinamikus béremelkedés és szűk munkaerőpiac által hajtott keresletoldali infláció utat tört magának, ami így látszólag egyre kényelmetlenebb helyzetbe hozza az extrém laza monetáris politikához (és a gyenge forinthoz?) ragaszkodó MNB-t.

Az MNB inflációs forgatókönyve egyelőre védhetőnek tűnik, ugyanakkor egyre erősödő kockázat övezi.

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint ugyanis áprilisban 4%-kal emelkedhettek a fogyasztói árak Magyarországon (ez a fő, éves indexre vonatkozó előrejelzés), ami közel hat és fél éves csúcsot jelentene.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy mikor márciusi kamatdöntő ülését követően " adatvezérelt üzemmódra " váltott a jegybank (vagyis a beérkező adatoktól teszi függővé a további monetáris szigorítást), az inflációs jelentésben számolt a jegybank az árindexek rövid távú további emelkedésével. A kommunikáció központjába a romló külső környezet került, illetve annak hazai inflációt potenciális mérséklő hatása, összességében ezzel lett indokolva, hogy egyelőre nincs szükség további kamatemelésre. Másképp fogalmazva az MNB szemszögéből: hiába emelkedik még rövid távon az általunk várt mértékben az infláció, az év végétől kezdve a külső hatások miatt mérséklődni fog az inflációs nyomás.Bár a monetáris politikai döntéshozók igyekeznek függetleníteni döntéseiket a változékony árú termékek áralakulásából fakadó átmeneti inflációs hatásoktól, holnap reggel 9 órakor a jegybank számára kellemetlen adatot közölhet a KSH.

Ezzel szemben a maginfláció leginkább egyszeri hatások miatt kismértékben lassulhatott az előző hónaphoz képest. Ugyanakkor a gazdaság dinamikus növekedése és így az erőteljes belső kereslet miatt az inflációs és a maginfláció továbbra is 3 és 4 százalék között, az utóbbihoz közelebb alakulhat.

elemzője szerint 4%-os lehetett áprilisban az éves infláció, a gyorsulás mögött elsősorban az üzemanyagárak emelkedése, másodsorban pedig a jövedéki adós termékek áremelkedése állhatott. Közben azonban a kiemelten figyelt adószűrt maginflációs mutató az előző havi 3,5%-on stagnálhatott számításai szerint, és ez nagyjából így is maradhat az év utolsó harmadáig, amikor is csökkenésnek indulhat a mutató értéke. Eppich 2019 végére 3%-os éves árindexet vár, ami az MNB szempontjából megnyugtató inflációs lassulást jelentene.szakértőjének becslése alapján több mint 5%-kal drágultak az üzemanyagok, gyorsabban mint tavaly ilyenkor. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi áremelkedés bázishatása a korábbi várakozásokkal ellentétben nem lesz képes mérsékelni az éves árindexet, így az inflációs trendforduló legalább egy hónappal kitolódik. Áprilisban így 3,9%-ra nőhetett az éves index értéke, májustól októberig tartós ereszkedés kezdődhet, ha az olajárak nem emelkednek tovább. Halász szerint az adószűrt maginflációs mutató ugyan 3,8%-ra gyorsulhatott áprilisban, arra számít, hogy itt is tetőzhet, vagyis megállhat az utóbbi hónapok meredeken emelkedő trendje.elemzője szerint 4,1%-kal emelkedhettek áprilisban a hazai fogyasztói árak, amihez elsősorban az üzemanyagok drágulása járulhatott hozzá, amely akár fél százalékponttal is növelhette az árindexet.- fogalmaz.elemzője azt emeli ki rövid helyzetértékelésében, hogy korábbi várakozásaival ellentétben nem a márciusi inflációs adat lesz a lokális csúcs, a járműüzemanyag-árak további drágulása ezt a várakozást felülírta, így most úgy tűnik, hogy május, június előtt nem várható a fő éves mutató "visszafordulása". A szakértő szerint a harmadik negyedév vége felé, 4% körül tetőzhet az adószűrt maginflációs index értéke, ami ugyan magasabb az MNB várakozásainál (a jegybank az idei utolsó negyedévre átlagosan 3,6%-os adószűrt maginflációs mutatóra számít), viszont úgy tűnik, hogy idén év végre véget érhet a gyorsan emelkedő trend.A szakértők többsége tehát azt várja, hogy az MNB által vártabbnál magasabb szinteken tetőzhetnek idén az inflációs mutatók, az áremelkedési ütem túlzott elszállására azonban nem számítanak.

Egyre nehezebb dolga lesz tehát a jegybanknak elhitetni a világgal, hogy nincs itt semmi látnivaló. Az is igaz ugyanakkor, hogy bármilyen őrületes kapkodásba is kezdene most az MNB, az előttünk álló hónapok inflációját már így sem tudná megfékezni. A legnagyobb kérdés inkább az lesz, hogy a piacok mit szólnak ahhoz, ha már az adószűrt maginfláció is egyre közelebb kerül a 4 százalékhoz. Bár az MNB legutóbbi kamatdöntését követően is igyekezett kihangsúlyozni, hogy rövid távon a maginfláció akár 4 százalék felett is lehet, nem biztos, hogy a piacokat nyugtatja ez a tudat, hogy az MNB tisztában van a jelentős túllövéssel és nem tett ellene semmit. Könnyen lehet, hogy az erősödő infláció újabb rohamot gerjeszt a forint ellen, és válaszút elé kerülhet a jegybank: feladja-e a kiváró álláspontját, hogy megfékezze a forint értékének esetleges zuhanását, ami hosszabb távon csak tovább gerjesztené az inflációt vagy ragaszkodik az eredeti forgatókönyvéhez. Akárhogy is, rövid távon jobb, ha hozzászokunk a magas inflációs számokhoz.

- foglalja össze a kényes helyzetet Virovácz.Összességében tehát még nem dőlt meg az MNB inflációs forgatókönyve, amelyre hivatkozva márciusban igyekezett meggyőzni a piaci szereplőket, hogy nincs szükség további szigorításra, a kockázatok viszont egyértelműen erősödtek. Épp ezért izgalmasak lesznek a következő hónapok inflációs adatai, amelyek az elmúlt időszakban megszokottnál is nagyobb mozgásokat idézhetnek majd elő a forint árfolyamában. A meglepetést okozó adatok hatására ismét felerősödhet például a külföldi devizapiaci spekulánsok aktivitása, ahogy azt a márciusi MNB kamatdöntő ülést követően is láthattuk.