Néhány órán belül óriási bejelentéseket tehet Orbán Viktor

Fókuszban a családpolitika

Az egyik ilyen, hogy a fiatalok akár 5-10 millió forintos kamatmentes életkezdési kölcsönt kaphatnak, hogy ha szeretnének, korábban vállalhassanak gyermeket. Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár "hosszú és nagyon drága" családvédelmi akciótervében első helyen szerepel a fiatal családosok támogatása, így jó eséllyel szerepelni fog ez az elem az új családpolitikai öszöntzőkben.

Ezen felül elképzelhető, hogy a legalább három gyermeket vállaló édesanyáknak kiemelt támogatást ad majd a kormány. Felmerült például az élethosszig tartó szja-mentesség biztosítása, amivel az érintettek számításaink szerint tízmilliókhoz juthatnak.

Ezek mellett szóba kerülhet még a főállású anyaság elismerése, illetve a gyermeküket nevelő nők munkavállalásának támogatása, azonban az sem kizárt, hogy valami más, váratlan dologgal rukkol elő a kormány.

Más bejelentés is jöhet

további, állami infrastrukturális beruházások,

a falusi CSOK “felturbózása",

turisztikai fejlesztések,

az informatikai szegmens megerősítése,

adócsökkentések, valamint

a külföldi működő tőke idevonzásának felpörgetése.

Mire van pénz?

Orbán Viktor január 10-én, az év első Kormányinfóján fontos intézkedések bejelentését helyezte kilátásba februári évértékelőjén, amelyre ma délután kerül sor. A miniszterelnök januárban kijelentette, hogy a családpolitikáról szóló tavalyi nemzeti konzultáció eredménye alapján új demográfiai intézkedéseket fognak hozni, ezeket pedig az évértékelőn ismerteti majd.Tavaly év végi elemzésünkben már pedzegettük, hogy mik lehetnek ezek az új családpolitikai intézkedések.A Figyelő heti számában arról írt, hogy értesülései szerint Varga Mihály pénzügyminiszter múlt hétvégi interjújának mondandójával összhangban gazdaságserkentési intézkedéseket jelenthet be Orbán Viktor évértékelőjén.Varga egy héttel ezelőtt úgy nyilatkozott , hogy a világgazdasági lendület kezd kicsit visszaesni, és ezeket a hatásokat Magyarország sem tudja kizárni, amire érdemes felkészülni. Emiatt gazdaságvédelmi intézkedésekre lehet szükség idén, hogy a külső környezet felől érkező potenciális negatív hatásokat ellensúlyozzák. A gazdaságösztönző lépések lehetőségét már Orbán Viktor is felvetette januári sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy legyen 4%-os gazdasági növekedésünk. "Ezért össze is hívtam a tanácsot január második felére, ahol ezek a kérdések napirenden lesznek" - fogalmazott akkor a kormányfő.A Figyelő szerint a fentiekkel összhangban a következő bejelentésekre számíthatunk:Az nem világos, hogy ezek a bejelentések mennyiben jelentenének új intézkedéseket. Egyrészt az uniós források idei csúcsra járatása önmagában is automatikusan hozza ezeket a lépéseket (különösen az állami megrendeléseket az építőiparban), másrészt egyes lépések, mint például a falusi CSOK már általánosságban be lettek jelentve, de a "felturbózást" nem lehet mihez viszonyítani.A lehetséges demográfiai intézkedések és gazdaságösztönző lépések mellett a rendelkezésre álló költségvetési mozgástérről is beszélni kell. A kormány nemrég megjelent költségvetési kitekintéséből kiderült, hogy a következő években felgyorsulhat a GDP-arányos adósság csökkenése, amelyben fontos szerepet játszik az a feltételezés, az államháztartás hiánya az idei, illetve a jövő évben is jelentősen csökkenni fog. Az adósságcsökkentés mellett szóló érv, hogy a jelenlegi kedvező gazdasági környezetben felelősségteljes politikai lépésnek tűnik (az anticiklikus gazdaságpolitika jegyében) az államadósság csökkentésén keresztüli tartalékképzés, pláne a jelenlegi, kedvezőtlenebbé váló globális környezetben.Ez a kvázi adósságcsökkentési vállalás azonban mérsékli a költségvetési manőverezés lehetőségét. Az idei költségvetés tavalyi elfogadásakor 360 milliárdos tartalékot tervezett 2019-re a kormány, ennek egy jelentős része azonban már konkrét célokra lekötésre került. Varga Mihály ugyanakkor egy januári sajtótájékoztatón hangsúlyozta , hogy előre hoztak 70 milliárd forintnyi kifizetést 2019-ről 2018-ra, ami így növeli az idei mozgásteret (hiszen a tavalyi, 2%-os deficit keretében elszámolásra került idei célokra).A kitűzött GDP-arányos hiánycél és az előrehozott kifizetés alapján (alapesetben) körülbelül 100 milliárd forintos szabad mozgástere lehet a gazdaságösztönző és demográfiai intézkedésekre 2019-ben a kormánynak.Érdemes azonban hozzátenni, hogy a kormányzat alábecsülhette a tavalyi GDP-növekedési ütemet, ezzel együtt pedig az adóbevételek (elsősorban áfa) alakulását is, ami növelheti az idei mozgásteret. Nem szabad megfeledkezni továbbá a kormány csodafegyveréről, az online számlázásról sem, ami a gazdaságfehérítésen keresztül évente több száz milliárd forintot generálhat az államkasszának.Mindezt figyelembe véve 100-200 milliárd körüli mozgástér is szóba jöhet, ami azért már adna teret a manőverezésre (főleg, ha figyelembe vesszük a pénteken megjelent januári költségvetési adatot , ami rekord többletet mutatott), ennek egy része azonban bizonytalan, így nehéz vele számolni. Mindez azért fontos, mert péntek óta azt is tudjuk , hogy a várható új családtámogató lépések érintik a tavaly nyáron már elfogadott 2019-es költségvetést. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy már az idei évben életbe is léphet a csomag néhány eleme.Néhány órán belül kiderül, hogy mennyire ambiciózus csomaggal áll elő a miniszterelnök.