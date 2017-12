Nekimehet Brüsszel a lengyeleknek, januárban egyezkedik az új miniszterelnök

Lesz valamiféle párbeszéd

Az EB-nek van bizonyos saját eljárása, mi pedig úgy gondoljuk, hogy jogunk van változásokat bevezetni az igazságügyben

Már ma szavaznak róla, csak napok maradtak az eljárás elkerülésére

A reform fontos részét alkotó két bírósági törvényről várhatóan még pénteken szavaz a lengyel felsőház.

Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő közösen tartott sajtótájékoztatót a kétnapos EU-csúcs mai zárónapján, és a német vezető kijelentette, továbbra is reménykednek abban, hogy Mateusz Morawiecki új lengyel kormányfővel a következő napokban tervezett beszélgetésekkel elkerülhető az eddig példa nélküli uniós eljárás.

Azt, hogy januárban összejön majd az egyeztetés, maga Mateusz Morawiecki új lengyel kormányfő közölte újságírókkal a brüsszeli EU-csúcstalálkozóról Varsóba tartva a repülőgép fedélzetén.Morawiecki pénteken azt is elmondta: Junckerrel - akivel előző nap a visegrádi miniszterelnökök bővített ülése során találkozott - "megállapodtak abban, hogy párbeszédet fognak folytatni". Leszögezte: nem azért vett részt a brüsszeli csúcstalálkozón, hogy "akárkitől is akármit kérjen valamiféle halasztásokat illetően".- jelentette ki, hozzáfűzve: "nagyon röviden magyarázta meg" Junckernek a témát, megbeszélték viszont, hogy a bírósági reform részleteit egy "hosszabb, közös januári találkozón" tisztázzák egymással.A folyamatban lévő lengyel igazságügyi reform azon témák egyike, melyek miatt Brüsszel tavaly januárban elindította Varsóval szemben a jogállamisági mechanizmust.Uniós tisztségviselők korábban arról számoltak be, hogyMások szerint ugyanakkor elképzelhető, hogy a brüsszeli testület "utolsó esélyként" ad még néhány hetet a lengyel kormánynak.A hetes cikk olyan, többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely - az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső soron akár az érintett ország szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi tagállam egyhangú támogatására van szükség, amit elemzők szinte kizártnak tartanak.