Nem hisznek Putyin bombasztikus bejelentésében a szakértők

Oroszország egy ideig még nem lesz képes arra, hogy atommeghajtású manőverező robotrepülőgépet fejlesszen ki - vélekedett a müncheni műszaki egyetem oktatója. "Túl nehéz lenne a szerkezet" - magyarázta. "Nem tudom elképzelni, hogy egy kis repülő atomreaktor képes lenne" elég üzemanyagot biztosítani működéséhez - tette hozzá.A kutatók évtizedek óta vizsgálják a fenti lehetőséget - mondta Schmucker. Az atommeghajtású manőverező robotrepülőgép előnye a hosszú élettartam lenne. Működési elve a következő: egy a szárnyas rakétához csatolt reaktor annyi energiát termelne, amennyivel a fegyver sokáig és nagy sebességgel képes lenne az ellenséges radarok által észlelt magasság alatt repülni. Az elképzelések szerint a nehezen kivédhető támadóeszköz a világ bármely pontján bevethető lenne. "Akár napokig is képesek lennének repülni" - mutatott rá a szakértő.Schmucker politikai erőfitogtatásnak nevezte Putyin terveit. Az oktató a hiperszonikus rakéták kifejlesztéséről szóló bejelentést is puszta agyszüleménynek tartja.- vélekedett.A hangsebesség ötszörösénél kezdődő hiperszonikus tartományban az anyag hihetetlen terhelésnek van kitéve, a tesztelés pedig elképzelhetetlenül drága - érvelt Schmucker.Putyin csütörtöki évértékelő beszédében az ellenség által felderíthetetlen és elfoghatatlan, manőverező nukleáris fegyverek kifejlesztéséről számolt be. Ezek között szerepelt a Kinzsal (Tőr) névre keresztelt légi indítású, több mint kétezer kilométeres hatótávolságú hiperszonikus rakéta, valamint az atommeghajtású manőverező robotrepülőgép is. Putyin állítása szerint az előző év végén már mindkét fegyvert tesztelték.