Nem jött be May lemondási taktikája: szakad a font

Percekkel ezelőtt közölte Arlene Foster, a DUP vezetője, hogy továbbra sem tudja támogatni a May által összehozott kilépési megállapodást, mert annak tartalékmegoldása sértené az északír szuverenitást, pontosabban az Egyesült Királysággal való szabályozói egység sérthetetlenségének elvét. Mivel a DUP támogatása kulcsfontosságú lett volna Maynek, hogy egyáltalán merje kezdeményezni a brit alsóházban a harmadik szavazást a kilépési megállapodásról és legyen esélye arra, hogy többséget szerezzen, így Foster bejelentése azonnal gyengíteni kezdet a fontot. Foster bejelentése miatt ugyanis megugrott újra a megállapodás nélküli uniós kizuhanás forgatókönyve az EU-ból, erre pedig a font 1,3250-ről gyorsan 1,3180-ig bukott a dollárral szemben.

A legfrissebb Reuters információk szerint egyébként a keményvonalas (mielőbbi teljes EU-s szakítást követelő) ERG táborból mintegy 25 képviselő hajlandó lett volna "átállni" és támogatni May kilépési megállapodását, de ez még nagyon kevés ahhoz, hogy összejöjjön a többség a parlamentben a megállapodás mögött. Ahhoz nagyon hiányozna még a DUP 10 szavazata is, de a fenti kemény kijelentés alapján erre nincs is esély, az ellenzéki Munkáspártból pedig nem valószínű, hogy most annyian átszavaznának, amennyi elegendő lenne az alsóházi többséghez.Rövidesen megismerjük egyébként a ma esti első indikatív szavazások eredményét. Az már ismert, hogy a parlament 441:105 arányban támogatta azt a törvénytervezetet, hogy a Brexit napját március 29-ről halasszák el. A múlt heti EU-csúcs döntéssel összhangban kétféle kilépési nap jön szóba: ha március 29-ig megszavazná a londoni alsóház a May-féle kilépési megállapodást, akkor május 22-én éjfél lenne a kilépés dátuma, ha addig nem szavazzák meg (nagyobb esélyű most), akkor viszont