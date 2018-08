Nem kér az IMF pénzéből Törökország, ma délutánra kell figyelni

, hogy csökkentenék a török acél- és alumíniumtermékekre megemelt vámokat akkor, ha elengednék a törökök a házi őrizetben bírósági tárgyalását váró amerikai hitszónokot. Ez a kijelentés így nem ad túl sok motivációt arra, hogy a törökök tényleg elengedjék Andrew Brunsont, igaz fontos, hogy távolról sem csak ez az egyetlen vitás kérdés az Egyesült Államok és Törökország között (ott van még az oroszoktól vásárolni tervezett rakétarendszer, az emiatt Donald Trump által visszatartott F35-ös üzlet, azaz a már kifizetett amerikai vadászgépek leszállítása, továbbá a szíriai konfliktus rendezésének kérdését is máshogy látja a két ország)., hogy Törökország a Nemzetközi Valutaalaptól kérne pénzügyi segítséget. Ez persze nem meglepő annak fényében, hogy ezt a lehetőséget hétvégi nagygyűlésein Recep Tayyip Erdogan török elnök újra kizárta és közben tegnap sikerült megállapodnia a katari emírrel egy gigantikus, 15 milliárd dolláros gazdasági (befektetési) és pénzügyi (bankrendszeri) stabilizáló csomagról.Az IMF szóvivője egyúttal azt hangsúlyozta, hogy a török vezetésnek ragaszkodnia kell azokhoz a gazdaságpolitikai lépésekhez, amelyek, hogy küzdeni tudjon az infláció ellen, az árstabilitás eléréséért., jelenleg 5,7 körül jár a kereskedés a tegnap esti 5,95 körüli zárószintről. Amint tegnap megírtuk: ebben olyanvan szerepe, amelyekkel a jegybank az elmúlt napokban élt és oda vezettek, hogy a korábban nyitott líra short pozíciók kényszerűen záródnak, illetve új pozíciók nyitása megnehezült/ellehetetlenült. A lépések lényege, hogyés így ez drágítja a líra elleni shortpozíciók költségét is és közben a török kamatkörnyezet is megugrik, ami eleve stabilizálja a lírát. A 3-12 hónapos török bankközi kamatok az utóbbi napokban 300-500 bázisponttal 21-24% közöttre ugrottak, miközben az irányadó ráta (egyhetes repo) 17,75%-on áll.

hogy a török közlönyben ma reggel megjelent: megemelték az üzemanyagok (olaj- és dízeltermékek) jövedéki adóját, amiEzt a jövedéki adót májusban, még a júniusi elnökválasztás előtt, csökkentette a kormány, hogy így próbálja ellensúlyozni a nemzetközi olajárak emelkedéséből és a gyengülő lírából eredő áremelkedést a kutakon.