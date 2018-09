Nem kér bizalmi szavazást Merkel a fontos emberének bukása után

Ki mit mond a tegnapi eset után?

Így értékel a német sajtó

Amint megírtuk: Volker Kauder 2005 óta, Angela Merkel kancellárságának kezdetétől fogva irányította a képviselőcsoportot. A keddi választáson azonban csak 112 képviselő támogatását nyerte el, Ralph Brinkhaus viszont 125 szavazatot kapott.Steffen Seibert kormányszóvivő tájékoztatóján kijelentette: egy "nagyon egyértelmű nem" a válasz arra a kérdésre, hogy a kancellár szükségesnek tart-e bizalmi szavazást a CDU/CSU pártszövetség képviselőcsoportjában kedden tartott frakcióvezető-választás után. Kiemelte, hogy Angela Merkel továbbra is "minden nap teljes erővel dolgozik a kormány céljaiért, egy olyan politikáért, amely az emberek javát szolgálja", és "magáért beszél", hogy a lehető legszorosabb együttműködést ajánlotta fel a CDU/CSU-frakció új vezetőjének.A kormányszóvivőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy két ellenzéki párt, a liberális Szabad Demokrata Párt és a CDU/CSU-val kormányzó Német Szociáldemokrata Párttól (SPD) balra álló Baloldal (Die Linke) felszólította a kancellárt, hogy kérjen bizalmi szavazást a Bundestagtól. Arra hivatkoztak, hogy a kormányfő bizalmasaként számon tartott Volker Kauder leváltása a frakcióvezetői tisztségből azt jelenti, hogy Angela Merkel elveszítette az ellenőrzést a kormánya legfőbb törvényhozási támaszát biztosító képviselőcsoport felett.Az új frakcióvezető, Ralph Brinkhaus az első nyilatkozataiban a pártelnök-kancellár iránti lojalitását hangsúlyozta. A Welt hírtelevíziónak például azt mondta, hogy Angela Merkellel korábban is "jól és szorosan" együttműködtek, és a képviselőcsoport vezetőjeként is erre törekszik majd. Aláhúzta: az emberek a problémáikra várnak megoldást, ezért szakpolitikai kérdésekkel kell foglalkozni, és nem személyi kérdésekkel.A CDU-s politikus hozzátette, hogy nem alakítják át a frakcióvezető és a pártelnök-kancellár együttműködésének rendszerét. Volker Kauder a szoros egyeztetésen alapuló, "jó és helyes" munkamódszert alakított ki Angela Merkellel, és ezen nem kell változtatni - mondta Ralph Brinkhaus.Kiemelte, hogy a frakcióvezető kiválasztása a képviselőcsoport belső ügye, így Volker Kauder leváltása "nem a kancellári hivatal ellen szól", és nem "roncsolta" Angela Merkel pártelnöki és kormányfői tekintélyét.Angela Merkel német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökének vereségeként értékelte szerdai kommentárokban a német sajtó a keddi fejleményt.című konzervatív lap a Merkel, a béna kacsa című kommentárjában kiemelte: a keddi frakcióvezető-választáson, amelyen a 13 éve, Angela Merkel kancellárságának kezdete óta hivatalban lévő Volker Kaudert legyőzte a kevéssé ismert Ralph Brinkhaus, valószínűleg az a politikai jelenség mutatkozott meg, hogy egy vezető tekintélye szükségszerűen süllyed, ha közeleg pályafutása vége. Ez a jelenség Amerikában a lame duck - béna kacsa - néven ismert, és a Angela Merkelnek "a frakcióban elszenvedett vereségével elkezdődik a vita arról, hogy meddig kell tartania ennek a béna állapotnak".című konzervatív lap az Egy korszak vége című kommentárjában kiemelte: Volker Kauder veresége újabb jele a "kancellár alkonyának", amely a "híres-hírhedt 2015-ös kölni szilveszter óta érezhető", és feltartóztathatatlan. "Minden, ami ezentúl jöhet, már csak gyámoltalan próbálkozás a lopakodva terjedő vérmérgezés ellen", amelyről az orvostudomány megállapította, hogy "a legtöbb esetben halálhoz vezet" - tette hozzá a Die Welt.A liberálisA megaláztatás című kommentárja szerint Ralph Brinkhaus megválasztásával "újraosztják a lapokat", és már csak az a kérdés, hogy mennyire gyorsan. A váltás a frakció élén "nehezen irányítható dinamikát indíthat be", és Angela Merkel nem kormányozhat úgy az új frakcióvezetővel, "mintha mi sem történt volna". Ezért "a kancellárnak meg kell fontolnia, hogy bizalmi szavazást kér a Bundestagban" - írta a müncheni lap, amely szerint azonban Volker Kauder veresége nemcsak Angela Merkelnek, hanem Horst Seehofernek, a CSU elnökének is "megaláztatás", mert a CDU elnökéve együtt javasolta a képviselőknek a frakcióvezető megerősítését a tisztségben.című üzleti lap az Elfordulás a kancellártól címmel közölt kommentárjában hangsúlyozta: Angela Merkel bizalmasának bukása a kancellári-pártelnöki "hatalom erodálódásának látható jele". Angela Merkel negyedik kormánya még egy éve sincs hivatalban, "de kedden minden bizonnyal megkezdődött a felkészülés a Merkel utáni időkre".A baloldaliEgy választás Merkel ellen, semmi más című kommentárja szerint Angela Merkel most már végérvényesen tudja, hogy "távozófélben" lévő kancellárnak számít, és így "még nehezebb lesz legalább addig elhúznia a távozást, hogy el tudja rendezni az utódlást úgy, ahogyan ő szeretné". Meglehet, hogy már túl késő reagálni, és nemcsak Angela Merkel számára, "talán nagyon hamar megmutatkozik majd, mekkora hiba volt a szociáldemokraták, a Zöldek és a Baloldal (Die Linke) részéről, hogy nem állítottak a többség támogatásának elnyerésére alkalmas alternatívát a merkelizmussal szemben" - írta a Frankfurter Rundschau.