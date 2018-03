Az amerikai kongresszus mindkét háza megszavazta tegnap este az 1300 milliárd dolláros törvénycsomagot. Ezt követően a Fehér Ház azt nyilatkozta, hogy Trump alá fogja írni a törvénycsomagot annak ellenére, hogy aggályai vannak azzal kapcsolatban. Lehetséges azonban, hogy mára meggondolta magát az amerikai elnök, mert Twitteren már a vétóval fenyegetőzik:

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.