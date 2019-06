Nem lesz több méregdrága gigaolimpia - Megnyílik az út Budapest előtt?

A most elfogadott változtatások nyomán a jövőben a pályázóknak kötelező lesz már meglévő, valamint ideiglenes versenyhelyszínekkel és infrastruktúrával jelentkezni az olimpiarendezésért, és tartózkodniuk kell majd attól, hogy jelentős költségekkel járó építkezésekbe kezdjenek annak érdekében, hogy elnyerjék a rendezési jogot.

Amint egy város megkapja az olimpia rendezésének jogát, emberek millió kezdenek erre alapozva tervezni, és azonnal több százmillió dollár kapcsolódik ehhez

A módosításokra a NOB álláspontja szerint azért van szükség, hogy a jövőben kevesebb legyen az ötkarikás játékok megrendezésével kapcsolatos negatív hír, a rendezésért pályázó országok és városok adófizető állampolgárai ne az olimpiai mozgalomra haragudjanak, a házigazdák pedig ne költsenek túlságosan sok pénzt arra, hogy otthont adhassanak az eseménynek."Nem tehetjük meg, hogy az olimpia eszméje tovább sérüljön" - jelentette ki John Coates NOB-tag, aki ismertette a reform legfőbb pontjait, amelyeket a 2026-os téli olimpia helyszínkijelölése során már teszteltek is. Hétfőn a Stockholmmal versengő Milánó és Cortina d'Ampezzo nyerte el a rendezési jogot.A helyszínkijelölés folyamatának időrendje szintén változik, rugalmassá válik, és már. Ez gyakorlatilag már a 2024-es és 2028-as nyári olimpia esetében is így volt, utóbbit 2017-ben, azaz 11 évvel az esemény előtt kapta meg Los Angeles.Az új menetrend kulcsfontosságú pontja, hogy, egyet a téli, egyet a nyári játékokra. Ezek a bizottságok előzetesen felkeresik az általuk előnyben részesített pályázókat, és a velük folytatott aktív párbeszéd, illetve egy részletes szakmai felmérés után egy vagy több pályázót ajánlanak a végrehajtó bizottság figyelmébe. Ezzel Thomas Bach NOB-elnök kívánságának is meg akarnak felelni, ő ugyanis a 2024-es esemény rendezéséért zajló verseny alatt kijelentette, hogy a jövőben szeretné, ha "kevesebb vesztese" lenne ezeknek a kandidálási folyamatoknak.- mondta a kanadai Richard Pound, a NOB végrehajtó bizottságának olimpiai közvetítésekért felelős vezetője.A NOB arról is döntött szerdán, hogy a 2021-es kongresszust Athénban tartja, s azon nagy valószínűséggel egyedüli jelöltként további négy évre Thomas Bachot választják majd elnöknek.