Nem lesz üzemanyagadó-emelés - Teljes visszavonulót fúj a francia kormány

a franciák 78 százaléka úgy véli, hogy a kormány nem tett eleget a sárgamellényesek elvárásainak, akik folytatták az útblokádokat és újabb országos tiltakozónapot szerveznek szombatra. A szociális mozgalom társadalmi támogatottsága továbbra is magas: változatlanul 72 százalékos a kormányzati engedmények után is, ami arra utal, hogy a franciák a kormányzati javaslatokat nem tartják hatékonynak az életszínvonal emeléséhez.

A felmérés arra is rávilágít, hogy a franciák 63 százaléka szerint a tüntetéseket folytatni kell, s csak 37 százaléka szeretné, ha befejeződnének. A franciáknak továbbra is 20 százaléka mondja magát sárgamellényesnek, azaz 8 millió ember érzi úgy, hogy romlik vagy stagnál az életszínvonala, és további 50 százalék szolidáris a többiekkel.

A megkérdezetteknek ugyanakkor 84 százaléka elítéli a tüntetéseket kísérő zavargásokat és csak 37 százalékuk megértő az erőszakkal.

A franciák biztonsága és az intézményrendszerünk a tét, ezért mindenkitől felelősséget kérek. A közélet minden szereplője, a politikai és a szakszervezeti vezetők, az újságírók, az állampolgárok, mindenki felelős a megszólalásaiért az elkövetkező napokban.

A miniszterelnök kedden jelentette be, hogy eleget téve a sárgamellényes mozgalom legfőbb követelésének a kormány hat hónapos moratóriumot hirdet az üzemanyag adójára, valamint befagyasztja a lakossági energiaárakat és három százalékkal megemeli a minimálbért. Ez azonban nem volt elég, a tüntetések folytatódtak, így most úgy tűnik, a kormány végleg elállt az adóemelési szándékától.A moratóriumok keddi kihirdetése az első meghátrálása volt Emmanuel Macron államfőnek, aki 2017 májusi megválasztása óta nem engedett sem az utca, sem az ellenzék nyomásának és a választási programjában megígért menetrendnek megfelelően hajtotta végre reformprogramját. A mostani engedmények azonban érezhetően késve érkeztek a három hete tartó tüntetésekre.Az Elabe közvélemény-kutatóintézet szerda este közzétett felmérése szerintBenjamin Griveaux kormányszóvivő tájékoztatása szerint Emmanuel Macron államfő arra kérte a politikai pártok és a szakszervezetek vezetőit, hogy nyugtassák meg a kedélyeket. A francia hatóságok ugyanis tartanak attól, hogy az újabbi szombati tüntetés is utcai harcokba fordul Párizsban, ahol mintegy 3 ezer radikális tiltakozó ultrajobboldali és ultrabaloldali szélsőségesekkel együtt múlt hétvégén barikádokat emelt, gépkocsikat borogatott és gyújtott fel, a fővárosba érkező külvárosi fiatalok pedig üzleteket fosztogattak.- mondta a nemzetgyűlésben a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a hatóságok szombaton "kíméletlenek" lesznek a rendbontókkal.A kormány adó- és szociális politikája ellen november 17-én útblokáddal kezdődött mozgalom megmozdulásain eddig négyen vesztették életüket és több százan megsérültek. Az elégedetlenség a héten továbbterjedt a középiskolák és egyetemek egy részére, valamint a gazdák is jelezték, hogy a jövő héttől tiltakozni fognak. A hét elején elfoglalt üzemanyagtelepeket azonban felszabadították a rendőrök.