Nem mindenki hisz az Orbán-kormány gazdasági csodájában

Az elemzés szerint a közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet tagköztársaságok összesített növekedési lendülete tavaly tetőzhetett, és már az idei évtől lassulás valószínű. Magyarországgal kapcsolatban is arra számít az EBRD, hogy aA jelentés Magyarországra vonatkozó része kiemeli, hogy a tavalyi növekedési csúcs jelentős részben a beruházási aktivitás 16,8%-os élénkülésének volt köszönhető, ami a második leggyorsabb növekedési ütem volt az Európai Unión belül. Ennek fő hajtóerejét az EU-folyósítások javuló hasznosítása adta, de szerepet játszott a vállalati szektornak nyújtott hitelezés régóta várt élénkülése is. Bár a dinamikus béremelkedés által támogatott lakossági fogyasztás továbbra is húzni fogja magával a hazai növekedést,Az EBRD a magyar növekedést övező két legfontosabb (negatív) kockázatként a potenciális euróövezeti gazdasági lassulást, illetve az egyre súlyosabb munkaerőhiányt nevezi meg. A jelentés utóbbi kapcsán kiemeli, hogy 2018 első negyedévében 10-ből közel 9 magyar feldolgozóipari vállalat számára a munkaerőhiány termelést korlátozó tényezőt jelentett, ami a legmagasabb arány az Európai Unióban.

Bár az EBRD-jelentés szerint idén kitarthat a magyar gazdaság erőteljes bővülése, a 2019-re jósolt erőteljes lassulás nagyon messze van attól a pályától, amit a magyar kormány idei konvergenciaprogramjában felvázolt az Európai Bizottságnak. Csak emlékeztetésképp: az NGM várakozásai szerint jövőre 4,1%-kal bővülhet a hazai GDP (ami 1,1 százalékponttal magasabb az EBRD prognózisánál), ráadásul a 4% feletti ütem egészen 2022-ig kitarthat.