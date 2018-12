Nemcsak a tőzsdék, a kriptodevizák is csúnyán beszakadtak

Amint az alábbi táblázatban látható, a Coinmarketcap.com összesítése szerint a tíz legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptodeviza közül kilencnél csúnya, 10-20%-os zuhanás alakult ki az elmúlt 24 órában. Az egyetlen kivétel a tether, amely stagnált a vizsgált időszak alatt. Az elmúlt egy hetet tekintve persze még a legtöbbjük továbbra is hatalmas pluszban jár a megelőző napok emelkedése után.A bitcoin piaci kapitalizációja egy nap alatt mintegy 7 milliárd dollárral 66 milliárd dollárra esett, és nyilván a többi kriptodevizáé is jócskán lejjebb került a tőzsdei pánikkal párhuzamosan. Érdemes persze megjegyezni azt is, hogy decemberben a vezető amerikai részvényindexek és a kriptodevizák többsége egy irányba mozgott (lefelé), de aztán az utóbbi napokban a részvénypiacok esése mellett a bitcoin például 4000 dollár fölé vissza tudott kapaszkodni. Most viszont utóbbiban látszik korrekció, így mindkét eszközosztály ismét lefelé vette az irányt.

Klikk a képre!

Az összesítő oldal szerint jelenleg a bő 2000 fajta kriptodeviza összesített piaci kapitalizációja már csak 128 milliárd dollár, noha egy éve még, a bitcoin 20 ezer dollár körüli csúcspontja körüli mánia idején mintegy 300 milliárd dolláros volt a teljes piaci kapitalizáció.A kriptodevizák felfutásáról, majd beszakadásáról az elmúlt napokban több nagycikk is megjelent a Portfolio hasábjain: