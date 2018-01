Németországban ellenállás szerveződik

Az SPD Szász-Anhalt tartományi szervezetének szombati kongresszusán az az álláspont érvényesült, hogy a pártnak a megújulás és megerősödés érdekében ellenzékben kell maradnia a következő négy évben, így a helyi alapszervezetek küldöttei szűk többséggel, 52-51 arányban elutasították a CDU/CSU-val 2013-ban kezdett nagykoalíció folytatásáról szóló határozati javaslatot.Az SPD január 21-én egy rendkívüli szövetségi kongresszuson dönt arról, hogy a pénteken befejezett előzetes egyeztetés után elkezdjék-e a hivatalos koalíciós tárgyalást az eddigi koalíciós partnerrel.A szász-anhalti SPD csupán 7 küldöttet delegál a 600 fős szövetségi kongresszusra, de több más tartományban is jelentős az ellenállás a tervezett új nagykoalícióval szemben, így a szociáldemokraták legnagyobb bázisában, az észak-rajna-vesztfáliai szervezetben is, amely 144 szavazásra jogosult küldöttet, a résztvevők csaknem egynegyedét delegálja a Bonnban rendezendő kongresszusra.A pártvezetésnek külön gondot okoz, hogy az ifjúsági szervezet (Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD -Jusos) aláírásgyűjtést és országjáró kampányt indított a nagykoalíció ellen. Felhívásuk szerint a tavalyi szövetségi parlamenti (Bundestag) választáson mindhárom kormánypárt által elszenvedett veszteségek azt jelentik, hogy a szavazók leváltották "a kis kompromisszumok nagykoalícióját", ezért a szociáldemokratáknak nem szabad együttműködniük az Angela Merkel kancellár vezette CDU-val és a Horst Seehofer bajor kormányfő vezette CSU-val.Több vezető SPD-s politikus az előzetes egyeztetésen kidolgozott kompromisszumokat bírálta. Például Michael Müller berlini kormányzó polgármester, a tartományi rangú fővárosi szociáldemokrata szervezet vezetője és Malu Dreyer, Rajna-vidék-Pflaz tartomány SPD-s miniszterelnöke hétvégi nyilatkozataikban egyaránt hangsúlyozták, hogy nem elégedettek a menekültügy, a bevándorlás és az integráció terén elért eredményekkel, és a koalíciós tárgyaláson jobban kell érvényesíteni a szociáldemokrata elveket.A CDU/CSU részéről visszautasították a bírálatokat. Az SPD elnökének, Martin Schulznak ráncba kell szednie pártját, úrrá kell lennie a törpék felkelésén - mondta a Bild am Sonntagnak Alexander Dobrindt, a CSU-s Bundestag-képviselők vezetője.Ha a január 21-i SPD-kongresszus felhatalmazza a pártvezetést a koalíciós tárgyalások elkezdésére, és sikerül is kidolgozni egy koalíciós szerződést, a mintegy 450 ezres tagságú SPD pártszavazással, a tagság voksai alapján dönt arról, hogy ismét koalícióra lép-e a CDU/CSU-val.Az új kormány így húsvét körül alakulhat meg. Ez lenne a 2005-2009-es és a 2013-2017-es ciklus után a harmadik nagykoalíció Angela Merkel vezetésével, valamint a negyedik Merkel-kormány.