Nincs megállapodás az árakról - Folytatódik a taxikáosz

Az Európai Taxis Egyesület közleménye szerint növelni kell a taxisok bevételét, ehhez elengedhetetlenül szükséges a járműveken elhelyezett reklámok engedélyezése. Az egyesült szerint ezzel az áremelés is elkerülhető.Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes azonban kiemelte: a taxisok és a fuvarszervezők, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselői - az Európai Taxis Egyesület kivételével és a Budapest Taxi részbeni egyetértésével - ismételten a tarifa emelésre tettek javaslatot a találkozón.Szeneczey közölte, hogy a fovárosnak nem kituzött célja a tarifaemelés, de ha a taxisok egyértelmű többsége annak módjával és mértékével egyetért, és azt a BKIK-val közösen kezdeményezik, nem fogja meggátolni.Közleményében Európai Taxis Egyesület arra is, hogy a taxisszervezetek egyhangúlag úgy látják, a Budapest Airport nem tartja be a taxisrendeletet. Ezért szerintük a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) fel kell szólítania a szabályok betartására a repülőtér üzemeltetőjét, így az érkezési oldal fedett részén minden taxinak biztosítható lenne az utasok elérése.Az MTI ezzel kapcsolatban megkereste a Liszt Ferenc-repülőtér üzemeltetőjét. Hardy Mihály kommunikációs igazgató azt közölte, hogy a Budapest Airport minden szempontból betartja és lehetőségeihez képest betartatja a budapesti taxisrendeletet. A repülőtér teljes mértékben elégedett a jelenlegi taxitársaság szolgáltató tevékenységével. Megbízható és magas színvonalú kiszolgálást, minőségi garanciákat nyújt az utasok és a repülőtér számára - közölte. A telefonon előrendelt egyéb taxik számára továbbra is hozzáférhető a repülőtér külső járdaszigete a 2A és a 2B terminál előtt is. Ezen a gyakorlaton a Budapest Airport az utasok érdekében nem kíván változtatni - olvasható a közleményben.A Budapesti Airport Zrt. magánterületén működő taxidroszt státuszának megváltoztatásával kapcsolatban a főpolgármester-helyettes hangsúlyozta, hogy a főváros nem rendelkezik hatáskörrel, reptéri drosztok használata tőlük független, pályázati úton elnyert vagyon értékű jog. A repülőtér más taxisok általi használhatóságának feltételeit a BKK, a Budapest Közút és BA Zrt. közötti háromoldalú megállapodás tartalmazza, mely megállapodás módosításának lehetőségét - amennyiben lesz erre vonatkozóan egységes javaslat - megvizsgálja a főváros.