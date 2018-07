"Nyomorúságos bizonytalanságba kerülünk a Brexit-tervvel" - Kifakadt a volt külügyminiszter

Johnson, aki szerda délutáni alsóházi felszólalásában indokolta lemondását, úgy fogalmazott: a brit kormány által kidolgozott javaslatcsomag "állandósuló, nyomorúságos bizonytalanságba" sodorná és az EU "gazdasági vazallusává" tenné az Egyesült Királyságot.

Johnson, a kormányzó brit Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-párti szárnyának frontembere a múlt héten jelentette be távozását a külügyminiszteri tisztségből. Ennek előzményeként a brit kormány olyan Brexit-stratégiát fogadott el, amely jóval szorosabb jövőbeni kapcsolattartást indítványoz az Európai Unióval, mint amilyent a mélyen megosztott alsóházi tory frakció EU-szkeptikus csoportja látni szeretett volna.Hozzátette: ez a javaslatcsomag "csak a nevében lenne Brexit", ezért ő ezt nem tudja támogatni.A Theresa May miniszterelnök által bemutatott javaslatok jóval szorosabb jövőbeni kapcsolattartást indítványoznak az EU-val, mint amilyent a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora látni szeretett volna.A javaslat lényege, hogy közös, az ipari és a mezőgazdasági árucikkek kétoldalú forgalmára kiterjedő szabadkereskedelmi térség létrehozását javasolja a brit kormány az Európai Uniónak. A vámunióból a szavak szintjén kilépést javasol a terv, de a valóságban, közös uniós szabálykönyv alapján történő vámolást és egyéb megoldásokat javasol, amelyekkel lényegében benne maradna a vámunióban is (azért, hogy az északír-ír határon ne kelljen felállítani a fizikai határellenőrzést).