Mindenki nyugodjon meg, még ma átutalják a nyugdíjakat!

A Magyar Államkincstár tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy technikai okok miatt a bankszámlákra érkező nyugdíjak jóváírása napközbeni utalással történik meg.



A bankszámlára érkező nyugdíjakat tehát az érintettek a mai nap folyamán megkapják.



A postai kifizetések 2019. január 14-én indulnak el.

A GIRO is megszólalt

A GIRO Zrt. a Magyar Államkincstárral együttműködve intézkedik a 2019. január hónapban esedékes nyugdíjkifizetések jogszabály szerinti - mai napon történő - kifizetéséről.



A GIRO Zrt. által üzemeltetett, a nyugdíjak elszámolását is végző bankközi klíring rendszer hibamentesen működik, a beküldött tranzakciók feldolgozásában nem volt és jelenleg sincs fennakadás.

Az MNB által meghatározott pénzforgalmi szabályokat követve a pénzforgalmi szolgáltatók az elektronikusan benyújtott átutalásokat a napközbeni elszámolásba továbbítják. Az MNB szabályozás hatálya alá nem tartozó Magyar Államkincstár átutalásait továbbra is az éjszakai elszámolásra küldi be.

A bankok is tájékoztatnak

Az OTP Bank tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 2019. január 11-én esedékes nyugdíjak átutalása várhatóan csak 2019. január 14-én hétfőn történik majd meg. A nyugdíjak utalása a bank rendszerétől független ok miatt csúszik.

A mai napra (2019.01.11.) várt nyugdíjak nem érkeztek meg a Magyar Államkincstártól. Ennek pontos okáról, illetve a folyósítás várható időpontjáról az Államkincstár ügyfélszolgálata tud tájékoztatást nyújtani.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a nyugdíjak átutalásában a Raiffeisen Banktól független okok miatt késés lépett fel, a nyugdíjak a Magyar Államkincstártól egyelőre nem érkeztek meg bankunkhoz.



A hiba javítása a mai nap során várható, így a nyugdíjak várhatóan a nap folyamán jóváírásra kerülnek.

