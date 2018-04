Előkerült a radikális magyar nyugdíjjavaslat

Két mondat csupán, de sokat elárul

a felnőtté és adófizetővé vált gyermekek adójának egy része jusson vissza az őket felnevelő szülőhöz, hiszen a gyereknevelést tartjuk a legértékesebb munkának a társadalomban, ennek a gyümölcseiből részesedjen a felnevelő szülő.

választ kell adni arra a kérdésre, hogy gyereknevelést a nyugdíjrendszeren belül hogyan lehetne elismerni.

Van ennek előzménye

A Heteknek adott interjújában Semjén Zsolt múlt pénteken kijelentette: az új kormány családközpontú politikát fog folytatni. Ennek kapcsán pedig felelevenítette a párt korábbi elképzelését, miszerint:Ez az egyetlen mondat sok mindent elárul a kereszténydemokrata párt demográfiai elképzeléseiről, kérdés ugyanakkor, hogy ezt a következő Orbán-kormány mennyire teszi a gazdaságpolitikája részévé és hogyan valósítja meg a gyakorlatban (megpántlikázott rész visszaigénylése, felajánlás magánszemélyeknek, stb.). Azt ugyanis már tudjuk Orbán Viktor bejelentése alapján , hogy "a következő kormányzás szándékai szerint demográfiai súlypontú lesz".Az is érdekes, hogy szintén a napokban nyilatkozott így a témában Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke. Azt mondta a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács ülésén, hogySemjén Zsolt javaslata egyébként egybecseng a Magyar Nemzeti Bank egyik versenyképességi javaslatával is (és ezeket Orbán Viktor egyfajta gazdaságpolitikai étlapnak tekinti). A jegybank szakemberei ugyanis azt javasolták már korábban, hogy valamilyen módon legyen összekapcsolva a gyermekvállalás és a nyugdíjrendszer, a nyugdíjrendszerben legyen erőteljesebben elismerve a gyermekvállalás. A jegybank szakértőinek álláspontja szerint a jelenlegi magyar nyugdíjrendszer nem támogatja a gyermekvállalást.A jelenlegi rendszer inkonzisztens, mivel Magyarországon épp azok a több gyermeket vállaló szülők számíthatnak a legkevesebb nyugdíjra hasonló foglalkozású társaikhoz képest, akik a legtöbb és legkvalifikáltabb munkaerőt, humán tőkét biztosították a társadalom számára. Olyan nyugdíjrendszerre lenne szükség a jegybanki elemzők szerint, amely figyelembe veszi a gyermeknevelésre fordított egyéni erőfeszítéseket, a felnevelt gyermekek számát is, emellett indokolt lehet a felnevelt gyermek iskolázottságának figyelembevétele is. Az MNB szakértői is érzik, hogy ez igencsak megosztja a közvéleményt, ezért az óvatos megvalósítás hívei. Nincsenek azonban egyedül ezzel a javaslattal, 2014-ben ugyanis a Népesedési Kerekasztal már előállt ezzel az ötlettel, amit a kormány egyből próbált eltolni magától Legutóbb egy évvel ezelőtt került elő a javaslat. A Családok budapesti világtalálkozóján, ahol Orbán Viktor is nyitóelőadást tartott (és több kormányzati szereplő is jelen volt), felszólalt Demény Pál demográfus, a New York-i Népesedési Tanács vezető munkatársa. A "Milyen népesedéspolitikát folytassunk, hogy több gyermek szülessen?" című előadásában ismertette harminc évvel ezelőtt megfogalmazott szakpolitikai javaslatát, amely véleménye szerint segítené a demográfiai válság megoldását. Ezek egyike, hogy a kormányoknak a nyugdíj mértékének meghatározásánál figyelembe kellene venni azt is, hány gyermeket nevelt fel valaki, és ezt magasabb összeggel kellene jutalmazni.Az első hallásra radikálisnak tűnő javaslat most ismét a figyelem középpontjába került, amire előbb-utóbb az új kormánynak is reagálnia kell, amiből kiderülhet, hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez és valós megoldási alternatívaként tekint-e a gyermekvállalást jobban elismerő nyugdíjrendszert.