Miközben a Portfolio hasábjain szakmai diskurzus alakult ki a nyugdíjrendszer jövőjéről, addig a Magyar Nemzeti Bank is letette javaslatait a versenyképesség javítására, többek között a gyermekvállalásra és nyugdíjrendszerre vonatkozóan is.A jegybank két konkrét intézkedést javasol a gyermekvállalás nyugdíjrendszerben való elismerése érdekében. Az erről szóló cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat arról, hogy mennyire értenek egyet a javaslattal, valóban kompenzálni kellene-e azokat a nyugdíjban részesülőket, akik gyermeket nevelnek.Jelen cikkünk megjelenésének pillanatában (vasárnap reggel) több mint 6500-an fejtették ki véleményüket és az eddigi felállás a következő:

Igen, támogatom a javaslatot, mert így lenne méltányos: 53%
Nem támogatom, ez túlzott megkülönböztetés: 41%
Nem tudom megítélni: 7%

Vagyis az ügy nagyon megosztja olvasóinkat és feltehetőleg a magyar társadalmat is. Nem véletlen, hogy a kormány eddig hivatalosan nem karolta fel a kérdést, sőt.