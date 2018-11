Még 50 év és 2 millióval kevesebben leszünk

A nemzetközi vándorlás tekintetében mintha trendforduló következne be

Tehát 50 év alatt Magyarország népességének több mint egyötödét veszíti el az alapforgatókönyv esetén.

A jelenlegi forgatókönyvek szerint 2070-re a népességveszteség 917 ezer és 3,98 millió fő között várható, ami 9,1% és 39,9% közötti népességcsökkenést jelent, annak függvényében, hogy melyik hipotézis valósul meg - olvasható a portréban.

Bevezető előadásában Spéder Zsolt kiemelte: a mostani a 4. Demográfiai Portré, ezúttal 13 fejezetben, 240 ábrán és 58 táblázaton keresztül mutatják be a demográfusok a legutóbbi népesedési folyamatokat.Látszólagos ellentmondás van két fontos demográfiai mutatóban: csökken a születések száma, miközben a teljes termékenységi arányszám 1,25-ről 1,49-re emelkedett 2011 és 2016 között. Ez a látszólagos ellentmondás fenn is maradhat a jövőben, nagy számban lépnek ki ugyanis nők a szülőképes korból. 20-25 ezerrel kevesebben vannak a szülőképes korba lépők minden évben, mint a most onnan kilépő Ratkó-unokák - mutatott rá Spéder Zsolt.Arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermektelenek aránya növekszik Magyarországon, emellett Franciaországhoz képest később születnek a gyermekek, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy bizonyos gyermekek nem is fognak megszületni.Fontos további megállapítása a mostani portrénak, hogy megrekedt a várható élettartam növekedése az elmúlt években, a férfiak és a nők esetében is és ez elsősorban az idősek mutatójának javulásának a megrekedéséből ered. A halálozási okok közül kiemelhető, hogy a szív és érrendszeri halálozások csökkenése megállt és a daganatos betegséggel összefüggő halálozások is magasabb szinten stagnálnak (régiós országokhoz képest).- jelentette ki Spéder Zsolt. A tükörstatisztikák alapján csökken a kivándorlók növekedési üteme, évről-évre. Mindemellett a visszavándorlók aránya is növekedni látszik, ha csak a német és osztrák adatokat nézzük - tette hozzá.A Demográfiai Portréban a kutatók friss népesség-előreszámítást is végeztek. Ezek alapján azszerint 2070-re 7,75 millió fő lesz a magyar lakosság a 2011-ben látott 9,985 millió fő után - ismertette Spéder Zsolt.A kiadvány előreszámítással foglalkozó részéből kiderül: a szakértők 4 forgatókönyvet vázoltak fel: alap, alacsony, magas és migráció nélküli alapváltozat. A legalacsonyabb népességszámot (6 millió fő) azadja. Ez a forgatókönyv a legkevésbé valószínű, pesszimista álláspontot tükrözi, gyakorlatilag lineáris csökkenést jelez előre, mégpedig elég drasztikus, évente átlagosan 69 ezer fős veszteséggel.A legkedvezőbb számok aláthatók: ebben az esetben mérséklődik a különbség az alacsony halandóságú EU-országok és hazánk átlagosan várható élettartam-értéke között, az átlagos gyermekszám azonban nem éri el a kívánt 2,1-es értéket. A pozitív vándorlási egyenleggel és a halandóság kedvezőbb alakulásával a népességcsökkenés 50 év alatt jelentősen mérséklődik ebben a forgatókönyvben, de nem áll meg.