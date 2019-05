Nyugdíjemelés és prémium - Ez vár a magyar nyugdíjasokra

Emelés: ennyi jut

Komoly növekedési tartalékokkal rendelkezik a magyar gazdaság - hangoztatta pénteki sajtótájékoztatóján Varga Mihály pénzügyminiszter és a konvergenciaprogramban is ezt hangsúlyozza a kormány (az eredeti dokumentum itt érhető el ). Ennek köszönhető a miniszter szerint, hogy

Ezek a számok azért lényegesek, mivel minden év elején a várható éves infláció mértékével emeli a kormány a nyugdíjakat a reálértékük megőrzése érdekében. Vagyis a következő években tartósan 3% körüli nyugdíjemeléssel kalkulálhatnak az érintettek.

egyrészt (egy ideig) fennmarad a nyugdíjrendszer egyensúlya, vagyis a nyugdíjra költhető bevételek és a nyugdíjcélú kiadások összhangja nem borul fel;

másrészt a nyugdíjak egyre szerényebb megélhetési szintet jelentenek - nem abszolút értelemben, hanem az általános bérszínvonalhoz viszonyítva.

De legalább lesz prémium

lehetőséget ad minden évben nyugdíjprémium kifizetésére.

Ha a következő évek kilátásait a nyugdíjasok szemszögéből közelítjük meg, akkor a várható GDP-növekedés mellett legalább annyira fontos az inflációs adatsor. A 2019-re vonatkozó 2,7%-os áremelkedési ütem változatlan, 2020-ban ez 2,8%-ra emelkedhet, ezt követően pedig 3% lehet az általános áremelkedés üteme.Ez ugyanakkor nem vigasztalja a nyugdíjasokat, akik azt látják, hogy eközben a nettó bérek a következő években 7,5-9,5 százalékkal emelkedhetnek, vagyis a bérek és a nyugdíjak közötti olló tovább nyílik.Ahogyan erre korábbi elemzésünkben rámutattunk , ez a folyamat két következménnyel jár:A Brüsszelnek kiküldött konvergenciaprogram is külön megemlíti az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága című fejezetben, hogy "számos parametrikus változtatás történt a nyugdíjrendszerben, amelyek nagymértékben csökkentették a hosszútávon felmerülő nyugdíj és az egyéb időskorú ellátásokból eredő terheket"."Az intézkedések fő iránya a legjobb nemzetközi gyakorlatokkal összhangban és a várható élettartam emelkedését követve a korhatár emelése, a tényleges nyugdíjba vonulási korcentrum jelentős emelése és az indexálási szabály megváltozása volt. Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 2022-ig fokozatosan 65 évre emelkedik. A tényleges nyugdíjba vonulási kor jelentős növekedését segíti a 2011-ben megvalósított a korhatár alatti ellátások megszüntetésére és a rokkantsági rendszer átalakítására irányuló szabályozás is" - olvasható a dokumentumban, amely azt is kiemeli:A program végén található szokásos részletező táblázatból kiolvasható: az állami nyugdíjkiadások a 2020-as GDP-arányos 9%os szintről 2030-ra 8,4%-ra csökkennek, 2040-re 9,4%-ra emelkednek vissza, majd innen fokozatosan emelkedhetnek, 2070-re elérve a 11,2%-os értéket a GDP arányában.A most felvázolt másik lényeges következménye az időskorúak számára, hogy a GDP-növekedés a kormányzati előrejelzés szerint stabilan 3,5% felett lehet, ami2018-ban a költségvetés erre a célra 41 milliárd forintot fordított, az idei büdzsében pedig 25 milliárd forintot irányzott elő a kormány.Sokakat azonban ez sem biztos, hogy vigasztal, ugyanis a prémium egyszeri összeg, nem épül be a rendszeres járandóságba, így a rendszeres emelések megállapításában sem játszik szerepet. Emellett azt is meg kell jegyezni, hogy amennyiben megvalósul a tervezett GDP-növekedési pálya, akkor a prémium egy átlagos nyugdíjhoz jutó időskorú esetében 10-15 ezer forint egyszeri bevételt jelent.