Nyugtat a brit pénzügyminiszter: nem lesz hard Brexit

Mióta Theresa May miniszterelnök bejelentette, hogy lemond, az elemzők többsége inkább növelte előrejelzéseiben annak lehetőségét, hogy megállapodás nélkül szakad ki Nagy-Britannia az EU-ból.Bár a brit parlament háromszor is leszavazta May Brexit-megállapodását, Hammond szerint ez még nem jelenti azt, hogy hard Brexittel szakad ki az Egyesült Királyság az EU-ból."Nagy-Britannia parlamentáris demokrácia, a parlamentben pedig egyértelmű többség utasítja el a megállapodás nélküli Brexitet. A parlament biztosítja majd, hogy ez ne történjen meg" - mondta el a kincstári kancellár (vagyis lényegében a pénzügyminiszter) az amerikai hírcsatornának.Hozzátette: "nem éppen bölcs dolog" egyes politikusoktól, hogy azt ígérik, október 31-ei határidővel bármi is lesz, kiviszik az Egyesült Királyságot az unióból, hiszen ezt a parlament nem támogatná.Kitért arra is, hogy az ország megosztott a Brexit miatt, hiszen a lakosság fele ellenzi, a másik fele támogatja a kilépést, így "mindkét oldalon kompromisszumokra lesz szükség."