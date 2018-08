Nyugtatja a piacot az MNB alelnöke

a feltörekvő országokban jellemző emelkedéssel szemben hazánk GDP-arányos tulajdonosi hitelek nélküli bruttó külföldi adóssága 2010 óta megfeleződött, és a legfrissebb adatok szerint 60 százalék alá mérséklődött.

Az MNB alelnöke közölte:Nagy Márton szavai összességében a turbulens nemzetközi helyzet közepette piacnyugtatásként értelmezhetőek.A magyar devizaadósság esetében elnagyoltság helyett részletesebb elemzésre lenne szükség Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke szerint. Az alelnök az MTI-nek elmondta: "a globális kockázatok növekedésével 2018. április óta jelentősen csökkent a befektetők kockázatvállalási hajlandósága. Emiatt a befektetési bankok, piaci elemzők és nemzetközi gazdasági napilapok, így például az Institute of International Finance és a Wall Street Journal, az egyes feltörekvő országok külső sérülékenységét és devizaadósságát összehasonlító elemzésekben próbálják feltárni".Nagy Márton, az MNB alelnöke ezekkel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos ezek az elemzések sokszor elnagyoltak, és így helytelenül hasonlítanak össze olyan alapmutatókat, amik mögött eltérő fundamentális folyamatok húzódnak meg. Az ilyen megtévesztésre alkalmas elemzések jelentősen befolyásolhatják egy ország nemzetközi megítélését.Nagy Márton az MTI-nek kiemelte, hogy a feltörekvő országokban jellemző emelkedéssel szemben hazánk GDP-arányos tulajdonosi hitelek nélküli bruttó külföldi adóssága 2010 óta megfeleződött, és a legfrissebb adatok szerint 60 százalék alá mérséklődött. A folyamat mögött számos jegybanki és gazdaságpolitikai lépés mellett a jelentős többletet mutató folyó fizetési mérleg áll - utóbbi várhatóan a jövőben is fennmarad, így hazánk jelenleg mintegy 10 százalékos nettó külső adóssága 2020-ra megszűnhet. A külső adósságmutatókkal összhangban az ország devizaadóssága is mérséklődött, és a legfrissebb adatok szerint a GDP 56 százalékára csökkent - ennek ugyanakkor számottevő része a stabilabb és kevésbé kockázatos tulajdonosoktól származó hitelekhez kapcsolódik, amit figyelmen kívül hagyva a devizaadósság csupán a GDP 39 százaléka.

Az MNB azért érezhette szükségesnek, hogy piacnyugtató, illetve a helyzetet értelmező nyilatkozatot tegyen közzé, mert az utóbbi hetekben a török árfolyamválság közepette ráirányult a figyelem a feltörekvő országok sérülékenységére, ezen belül is a török minta miatt a devizaadósságra.



Magyarország valóban jelentősen különbözik Törökországtól, jóval nyitottabb gazdaságként a devizaadósság jelentős része a vállalati szektorhoz kötődik, azon belül is jelentős részük anyavállalati hitel. Ezek kockázati szempontból egészen más megítélés alá esnek, mint a piaci hitelek, illetve az állam és a háztartás devizaeladósodása. (Fontos további szempont, hogy a magasabb nyitottság miatt a gazdasági szereplők egy részének devizakitettségét a természetes fedezettség csökkenti.)



Összességében tehát az MNB alelnöke ebben az írásában a fenti szempontok hangsúlyozásával azt kívánta üzenni, hogy a magyar makrogazdasági helyzet stabil, a sérülékenység sokat csökkent az elmúlt években, ezt általánosságban a piaci szereplők is elismerik.



Érdemes elmondani, hogy a magyar pénzpiacok volatilitása a nyári hónapokban valóban nem a külső adóssággal kapcsolatos aggodalmak miatt emelkedett, hanem azért mert a piac kockázatértékelése a változó nemzetközi környezetben módosult, és ebben az új helyzetben a monetáris politikát több piaci szereplő is túlzottan lazának tartotta.

múltbeli és várható tendenciák: hazánkban visszaesés és további csökkenés várható;

az egyes szektorok szerinti differenciálás: az árfolyamkockázatnak leginkább kitett állami és háztartási szektoroknál jelentős csökkenés és további mérséklődés várható;

a vállalatok esetében a szektor adósságának összetétele: az átfolyó tőke és a tulajdonosi hitelek jóval kisebb kockázatot jelentenek;

az exportbevétel devizakitettséget csökkentő hatása: hazánk az egyik legnyitottabb ország;

a devizaadósság összetétele: a hazai vállalatok devizahitelei döntően a bevételt jelentő devizában, euróban denomináltak;

a bruttó adósság mellett a nettó mutató figyelembe vétele: a külföldi eszközök felhalmozása miatt sokkal kedvezőbb pozíció.

Az elmúlt években végbement csökkenés legnagyobb része az árfolyamkockázatra érzékeny szektoroknál valósult meg. A lakosság devizaadóssága a forintosítás hatására megszűnt, míg az államé az önfinanszírozási program hatására folyamatosan és nagymértékben csökkent. Ez lényeges szerepet játszott hazánk adósságbesorolásának javulásában. Fontos kiemelni, hogy az állam GDP arányosan 20 százalék alatti devizaadóssága az elkövetkező években is csökkenni fog és nincs szükség devizakötvény kibocsátásra - tette hozzá Nagy Márton.A jegybank alelnöke kifejtette, hogy Emellett a szektor árfolyamkockázatát további tényezők is csökkentik: egyrészt Magyarország a GDP-hez hasonló mértékű exportbevétellel az egyik legnyitottabb ország a világon, ami jelentős devizabevételt, így természetes fedezetet is jelent a szektor döntően euróban fennálló devizaadósságára. Másrészt az utóbbi években a kiemelkedően nagy külkereskedelmi többlet hatására a vállalatok a külföldi hitelek visszafizetése mellett egyre nagyobb külföldi követelésállományt építenek fel, vagyis a GDP 10 százaléka alatti nettó devizapozíció még sokkal kedvezőbb képet mutat. Az MNB alelnöke kiemelte, hogy utóbbi különösen azért fontos, mert több hitelminősítő módszertanában a nettó külső adósságra vonatkozó mutató szerepel.Nagy Márton nyilatkozatával egyidőben az MNB honlapján megjelent egy részletes anyag, amelyben az alelnök kifejti, hogy "az ország bruttó devizaadósságának egy időpontra szóló nagysága félrevezető képet ad az ország sérülékenységéről, és azt számos részlet árnyalásával együtt érdemes bemutatni". A legfontosabbak ezek közül a következők: