Nincsenek lényegi különbségek a parlament és a szenátus mandátumainak megoszlásában. Az Öt Csillag Mozgalom a székek harmadát vitte, a jobbközép pártszövetség 4 pártja kicsivel többet. A kormányzó baloldalnak be kellett érni a képviselői helyek kevesebb, mint negyedével.

#Italy results look all-too-familiar: dysfunctional govt will lead to econ stagnation. Compared w/polls released ahead of elections, anti-establishment 5SM and the League surprised to the upside. Traditional parties Forza Italia & Partito Democratico came in much weaker than exp. pic.twitter.com/BU89YpcXTb